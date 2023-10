No hay ni rastro del verde de las hojas ni del rojo brillante del fruto; un color mucho más oscuro tiñe varias hanegadas de cultivo de caqui en Alzira, Castelló, Algemesí o Carcaixent. La ‘negrilla’ se ha apoderado de parcelas enteras al convertirse el hongo en un endemismo propio de puntos muy concretos en los que los productos fitosanitarios autorizados carecen de éxito. «En estas zonas, el cultivo acabará desapareciendo», augura Antonio Soler, director general de Alzicoop.

La mosca blanca, ‘Dialeurodes citri’, es la culpable de este grave problema. Se trata de un insecto que succiona la savia y debilita la planta. Sus larvas, por su parte, segregan melaza, que al caer sobre el fruto o la hoja desarrolla un hongo que ennegrece el árbol por completo al dificultar su correcto funcionamiento.

Condiciones de humedad

Este insecto ya ha colonizado diversos espacios de la Ribera hasta llevar a la ruina a los agricultores. «Alzira tiene varias zonas en las que se ha vuelto endémico, por ejemplo en parcelas junto al Xúquer a lo largo de la carretera hacia Alberic o junto al río Verd. También se ha detectado este problema recurrente en puntos concretos de Castelló, Algemesí o Carcaixent», expone Soler, que añade a continuación: «Entendemos que hay lugares en los que las condiciones de humedad, quizás la presencia de cañas… Sea el motivo que sea, los tratamientos no tienen la eficacia que deberían». De hecho, se ha contrastado que la aplicación del mismo producto ofrece mejores resultados en parcelas ubicadas en otros lugares.

«Hablamos de un problema fitosanitario muy importante y no existe ninguna alternativa más allá de talar los árboles. En estas zonas acabará desapareciendo el cultivo del caqui», aventura Soler. De hecho, en la actualidad, son varias las parcelas en estado de abandono, lo que no es una solución. «Si no se cortan, el foco permanece y puede afectar al campo de al lado», advierte.

Algunos agricultores recurren a incrementar el número de tratamientos, aunque los técnicos agrícolas de la cooperativa alzireña sospechan que en ocasiones se utilizan productos que, si bien es cierto que se permiten en cítricos, están prohibidos en las plantaciones de caqui. «Hay quien opta por incrementar el número de tratamientos, pero no tiene garantizado el éxito porque luchamos contra plagas con armas poco eficaces y, al final, uno invierte sin saber si va a haber un retorno. Puede haber agricultor que use productos que no tocan, porque a veces aparecen campos sin problemas y si la fruta va al mercado interior no pasa los mismos controles que si exporta», expone el dirigente de Alzicoop.

«Estamos muy limitados»

Estos focos persistentes, que arruinan cosechas enteras desde hace varias campañas, se enmarcan en un difícil contexto para el agricultor, que se siente desamparado. «Las prohibiciones no siempre son coherentes con los cultivos y zonas a las que se aplican, estamos muy limitados y no existen alternativas. La ‘negrilla’ no es el único problema, tenemos también del ‘cotonet’ o la ‘mycosphaerella’. En el caso del caqui, estimamos que el 50 % de la producción en condiciones regladas tiene muchos problemas con las plagas», concluye Soler.