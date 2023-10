El policía jubilado que el pasado 30 de agosto asesinó a su exmujer en Alzira y después se suicidó había dado pistas de sus intenciones apenas un par de días antes del crimen machista. Según ha podido saber Levante-EMV, un vecino de la urbanización Balcón de la Ribera relató a los investigadores de la Policía Nacional que Bartolomé Berenguer le había comentado dos días antes del asesinato algunos conflictos de la pareja por el reparto de enseres tras la separación -argumentaba que su exmujer se estaba llevando cosas que habían pactado que se quedaría él-, así como sus celos por otras supuestas relaciones de la víctima, y que acabó con una frase premonitoria: «Si me hace alguna putada más la mato y yo me quito de en medio». El vecino, que conocía y tenía una buena relación tanto con Bartolomé como con Raquel, no dio crédito al policía jubilado.

La amenaza, no obstante, se consumó 48 horas después cuando Raquel Lorente, acompañada de su hijo, se presentó en el chalé con una agente inmobiliaria para gestionar la venta del inmueble. En un momento dado, el policía jubilado provocó que Raquel le acompañara al garaje donde, tras bloquear la puerta de acceso principal, disparó en tres ocasiones contra ella y después se suicidó. La mujer asesinada por su exmarido en Alzira acudió al chalé para negociar la venta Este mismo vecino se encontraba el día del crimen en su vivienda y escuchó algunas detonaciones del arma de Bartolomé Berenguer aunque, en principio, no prestó mayor atención hasta que vio al hijo de Raquel muy alterado, pidiendo ayuda y gritando que llamaran a la policía ante el temor de que Bartolomé matara a su madre. Como ya informó Levante-EMV, Berenguer amenazó con su pistola al hijo de Raquel apuntándole entre ceja y ceja para que abandonara la vivienda cuando pretendía encerrarse en el garaje. Este vecino salió entonces a la calle Sagrada Familia, el eje principal de la urbanización, donde le pusieron al corriente de lo que estaba sucediendo y, de forma instintiva, se dirigió con precaución hacia el garaje donde, según las primeras hipótesis, se había atrincherado Bartolomé Berenguer junto con su exmujer. La puerta estaba atrancada y no se escuchaba nada en el interior, por lo que regresó junto al hijo de Raquel y las otras personas que se habían concentrado en la calle y esperó la llegada de la policía. Varias horas muertos Los hechos demostraron a posteriori que, a pesar de que las fuerzas de seguridad no accedieron a la vivienda hasta varias horas después, todo había sucedido por la mañana, después de que el policía jubilado se encerrara con Raquel en el garaje. Berenguer disparó en tres ocasiones contra Raquel mientras que, pasados unos segundos, todo hace indicar que se introdujo el arma en la boca y se suicidó. El policía jubilado que asesinó a su mujer en Alzira carecía de licencia y no tenía registrada la pistola Como ya informó este periódico, Bartolomé Berenguer tenía caducada la licencia de armas de desde febrero de 2018 y no consta en el Registro Nacional de Armas ninguna pistola a su nombre. Al parecer, la pistola utilizada en el crimen es un modelo bastante antiguo de origen belga. Se trataría de una FN modelo 1910, que dejó de fabricarse en los años ochenta. El crimen causó una gran consternación tanto en Alzira como en Carcaixent, de donde era originaria la fallecida.