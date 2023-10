Com a ciutadans, tots compartim la responsabilitat de vetlar pel benestar i el futur d’Alzira. És per això que, sovint, ens trobem qüestionant i criticant les situacions que considerem problemàtiques. Som com a alcaldes en potència, ansiosos per millorar el nostre entorn.

Qui no s’ha queixat d’un sot en un carrer que dificulta la conducció o d’una vorera en tan mal estat que ni tan sols permet el pas d’una cadira de rodes? La frustració augmenta en veure cotxes mal estacionats o patinets circulant per les voreres, posant en perill la seguretat de tots. L’absència de presència policial ens fa sentir desprotegits. La neteja dels carrers i la gestió de residus són també qüestions d’importància vital. En les nostres places emblemàtiques, com si foren camps de futbol, sovint veiem a persones comportant-se de manera inadequada. Alzira, amb els seus 46.300 habitants, és una Gran Ciutat. És hora que estiga a l’altura del seu paper com la capital de la Ribera Alta. És fonamental recordar que també és un motor polític i econòmic. Els impostos que paguem han de traduir-se en inversions necessàries per a millorar la nostra qualitat de vida, com la resolució dels problemes d’inundació que hem enfrontat. És alarmant sentir que l’Ajuntament té plans d’augmentar els impostos en 2024. En un moment en el qual els preus dels béns i serveis bàsics segueixen en augment, és incomprensible que es pretenga gravar encara més als ciutadans. És just demanar a l’alcalde i al govern local que no augmenten la càrrega fiscal. A més, no podem permetre que s’endeute als ciutadans amb préstecs que, a la llarga, seran un pes financer insostenible. Així que, sí, jo també vull ser alcalde de la meua ciutat, Alzira. Vull contribuir a que siga segura, neta i pròspera, sense augmentar la càrrega impositiva. Tots som alcaldes quan es tracta de cuidar de la nostra llar i el nostre futur. És hora de treballar junts per a aconseguir una Alzira de la qual tots estem orgullosos.