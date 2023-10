Al contrario que hace dos semanas, el empate logrado por el Alzira contra el Sant Andreu tuvo un efecto balsámico. El gol de Bono en el minuto 91 permitía recuperar un punto que hacía justicia a lo visto en el camp d’esports Venècia.

Marc Garcia repitió con la defensa de cuatro ante Dolz, pero con Abraham en su banda natural y Sergio González retornaba a la titularidad en la izquierda. “Prefería laterales naturales porque sabíamos que habría muchas transiciones”, explicó Marc. Estuvieron flanqueando a Robert Costa y Bono, que volvía a la titularidad después de tres partidos en que solo había jugado el tramo final contra el Espanyol B. “La salida de Solbes de la convocatoria no fue un castigo, sino por no tener dos centrales en el banquillo”, comentó el técnico. Por delante se situaron Lado y Alfaro y otra línea de tres: Busquets, Marenyà y Pitu con Palacín de nuevo en punta. Por momentos, Lado bajaba al lateral derecho y Abraham subía como interior, al carril del 8. “No quitamos el doble pivote porque ellos juntan a jugadores como Josu o Albertito por dentro para romper”, añadió.

La primera media hora de partido fue la mejor del Alzira. Ya a los 45” Pitu quiso sorprender con su electricidad y poco después lo intentaría Marenyà. El Sant Andreu creó una ocasión sin pretenderlo con un centro de Alexis que se abrió y dio en el poste para sorpresa de todos, que se quedaron helados sin reacción. A partir del minuto 20, el Alzira dio un paso adelante y dominó por completo el balón. Pitu vio rechazado a córner su chut desde fuera del área y Sergio González envió un zurdazo al travesaño. El Sant Andreu pasó a controlar en el último cuarto de hora sin más. “Tiré en falta a Mángel -que estaba lesionado- cuando casi se rompió Abraham. También deseo tener a Tòfol porque la propuesta del equipo es mucho mejor cuando está él”.

No fue hasta pasado el cuarto de hora de la segunda parte cuando se empezaron a mover los banquillos. Marc Garcia cambió hombres en las posiciones, Joaquín por Marenyà en la media punta, que le dio más visión de pase al equipo y Panadero por Palacín. “Me habría gustado tener otro delantero para jugar con dos en la segunda parte”. Minutos más tarde quiso dar más profundidad por la banda derecha con el joven Dylan tras la lesión de Busquets. El joven ex del Acero hizo una buena internada que no acabó de controlar el balón. Para desgracia blaugrana, a once para la conclusión, Forgàs aprovechó un balón filtrado a la espalda de la defensa, para batir a Dolz en su salida. Con todo perdido, el Alzira se fue a por el empate. A cuatro para el 90, debutó Nacho Vila, lateral izquierdo fichado del Patacona, jugador del gusto de Marc que, una vez superada la lesión, podría tener más minutos. En el minuto 90, a la salida de un córner, Bono conectó un gran cabezazo que daba el justo empate a uno. “Merecíamos el empate e incluso la victoria. Para mí, ha sido el mejor partido que hemos realizado”, aseguró Garcia. Así, el Sant Andreu sigue sin ganar en su quinta visita a Alzira. Los azulgranas siguen en posición play-out y el domingo por la mañana visitarán por primera vez al Andratx mallorquín.