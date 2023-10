La cantaora d’albaes Josepa Blasco nasqué a Real el 28 d’abril de 1952. Comença a cantar l’any 1967, en el que era Grup de Cors i Dances de la S.F. de Real, amb l’agradable sorpresa que en 1968 el mencionat grup, va obtenir el Segon Premi en el concurs provincial celebrat al Teatre Principal de València.

En 1974 deprèn a cantar cant d’estil, amb la professora Marieta la del Túria en la Societat Coral «El Micalet», la qual als quatre mesos ja la dona per preparada per actuar. D’aleshores ençà, la seua vinculació amb el cant i el folklore valencià ha estat una constant inseparable.

Va formar grup amb Josep Aparicio «Apa» i el Grup de músics de Godella, on figuraven dolçainers, tabalet i instruments de vent i corda, els quals amb el versador del Puig Vicent «el Bahilo», portaren el seu art de les albaes i el cant d’estil, per un sense fi, de festes de poble, comissions falleres, cantaes a les Juntes Centrals Falleres de Gandia i Cullera, cantaes i guitarraes al Puig, Benidorm, Almussafes i moltes altres tant a València capital com els pobles de l’Horta o la Ribera. Altres grups en els quals ha actuat han segut Mari la d’Aldaia, Manolo de Catarroja i Toni Guzmán.

Trobades del Mediterrani

Les albaes improvisades i el cant d’estil les va continuar portant a les Trobades de Música del Mediterrani, primer a València, als Jardins dels Vivers i després a nivell internacional, destacant la seua participació en les trobades de Reus, Sorrento a Itàlia, on també va participar la famosa paella gegant de Galbis, l’illa de Malta, i sobretot en el Festival Internacional de Teatre d’Avignon.

Un recull de les quatre primeres Trobades del Mediterrani es feu en un preciós LP amb una antologia del cant d’estil on Josepa participa activament. En 2004, la discogràfica Picap de Barcelona publica un cd titolat «Cant d’estil» amb interpretacions de Josepa juntament amb Apa. En 2016 participa junt amb altres grups en la gravació del disc «Mar endins», on en el tema «Foc», les veus de Josepa Blasco i Apa marquen unes albaes dobles sobre el foc i els incendis de la natura.

De la Trobada d’Avignon va eixir la proposta de gravar un CD a París, juntament amb el Xiquet del Carmen i Pilar García «Pilareta», que va merèixer els comentaris totalment favorables del musicòleg de Radio France Bernard Lostat-Jacob, el qual digué de Josepa «és una veu atractiva i desbordant d’expressió». El professor Lostat, és director d’investigació del Centre Nacional de Recerca Científica de França i responsable del Laboratori d’Etnomusicologia del Musée de l’Home de París. En el CD «Espagne-València, Cant d’estil-JoutesChantées», Josepa va incloure l’albada titulada «Real és el meu poble».

També cal resaltar l’actuació en el Parlament d’Estrasburg, on va formar part de la delegació de la Generalitat Valenciana que encapçalava l’Honorable Conseller de Cultura i Educació Ciprià Ciscar Casaban.

Homenatge de Real

Per tota eixa trajectòria, el plenari de l’Ajuntament de Real va nomenar a Josefa Blasco Blasco Filla Predilecta de Real, i també va prendre l’acord de dedicar-li un carrer.

En l’acte del seu homenatge, com a filla predilecta de Real, el dia 23 d’abril, el musicòleg i cantant del grup Al Tall, Vicent Torrent, digué de Josepa que «no és una cantaora corrent; ella ni brama ni fa soroll. Josepa llança la veu i col·loca en el centre de la concurrència una melodia i una paraula que domina la situació, que atrau l’atenció dels que l’escolten, per la seua contundència modesta i poderosa al mateix temps; això és una combinació estilística molt personal de Josepa; ella fa que l’emoció continguda s'injecte en el cor dels que l’escolten; i fa que la paraula s’instal·le en el cap dels seus espectadors, perquè sap com donar-li el sentit i el significat a través de la melodia que sempre sap improvisar amb habilitat i tècnica».