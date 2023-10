El Family Cash Alzira FS disputará, el sábado, por segunda vez en tres semanas un partido a las 13 h. Después de dos temporadas volverá a visitar el Agustín Mourís, donde no ganó en las dos visitas anteriores al Noia en 2ª División. Intentará sumar de tres contra un equipo que estrenó el casillero de victorias hace una semana. Volverá a verse las caras con el máximo goleador de la pasada temporada en 2ª, David Pazos, fichado del Burela. El veterano entrenador Tomás de Dios López ya conoce a los alzireños de sus dos años en el Unión África Ceutí. El técnico de Burdeos cuenta también con el portero Henrique, Edu Jabá, dos cierres brasileños como Attos y Machado, el argentino Altamirano, el excampeón de todo con Inter Pola o una figura emergente como Pirata. No podrá jugar el argentino Rufino por sanción. «La gran cantidad de extranjeros da a entender la capacidad económica de este equipo que nos triplica en presupuesto», explicó Braulio. El técnico alzireño no podrá contar con Humberto que ya se perdió el partido del martes por molestias en el isquio.

La nueva realidad del Alzira FS Braulio Correal está convencido del margen de mejora del equipo: «Hemos de estar más atentos en defensa y cada vez los fallos son menos. Hay que tener tranquilidad porque la liga es muy larga y este equipo irá creciendo».