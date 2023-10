Con un arranque de notable en el que ha sido su debut en la máxima categoría autonómica femenina, el Castellonense ha llegado al parón de la Liga Valenta con 9 puntos de los 15 posibles. Una de sus piezas más importantes es Inés Conejero (Carcaixent, 2003), que ofreció un gran recital en la remontada ante el Intercity.

¿Qué valoración hace del arranque del equipo en el estreno de la categoría?

A pesar del cambio de categoría y las incorporaciones de muchas jugadoras nuevas en el equipo, el arranque de temporada ha sido bueno en una liga muy competitiva. Para seguir sumando puntos tendremos que trabajar mucho como hasta ahora.

No parece que haya notado en exceso los múltiples cambios en la plantilla viendo tu entendimiento con el resto de compañeras en el terreno de juego.

Los primeros partidos de pretemporada sí que costó un poco adaptarse, pero en poco tiempo nos hemos ido entendiendo y conociendo mejor en el campo, además, en mi caso, no he notado mucho cambio y la adaptación ha sido rápida, ya que hace dos años jugué con muchas de ellas en el Alzira.

¿Habían pesado mucho esas dos derrotas consecutivas?

Por supuesto, y más tras venir de ganar dos partidos seguidos, pero la que más pesó fue la derrota contra el Mislata en casa, puesto que el resultado estuvo muy ajustado y tuvimos oportunidades de gol; la mentalidad del equipo ha sido muy buena, la liga es larga y por dos derrotas no podemos hundirnos.

¿Cómo vivió desde dentro la remontada frente al Intercity?

Estábamos todas muy metidas y motivadas tanto dentro como fuera del campo y se tuvo que trabajar mucho hasta el final para poder sacar la victoria y se vivió todo de una forma muy intensa. Al finalizar estábamos felices y satisfechas por el partido y se notaba un equipo muy unido.

Tu intervención en el partido con tres asistencias y un gol fueron determinantes para lograr la victoria. ¿Recordaba algún partido con unos números tan destacados?

Sí, la temporada pasada, un partido a inicios de la liga contra el Càrcer B hice dos goles y dos asistencias; es verdad que el gol se me resiste más, pero mis asistencias están presentes en muchos partidos.

La velocidad es una de las principales características de su juego y no es la primera vez que las defensas sufren con sus arrancadas. ¿Hace algún entrenamiento específico?

No hago ni he hecho nunca entrenamientos o ejercicios específicos para mejorar la velocidad, siempre me han gustado y he sido bastante competitiva en los ejercicios que implican algún tipo de carrera o velocidad. Es una cualidad que he tenido desde pequeña.

Una vez pasados estos primeros cinco partidos, ¿ve más nivel que en la campaña 21/22 que fue su última vez en autonómica con el Alzira?

Pues no sabría decirlo, tengo una visión muy diferente de cada una porque cuando la disputé en el Alzira comencé más tarde y me costó un tiempo adaptarme y no la disfruté como ahora, que estoy muy motivada y enterada de como son los equipos y de sus resultados, cosa que no ocurría hace dos años. Ambas son competitivas, pero tengo formas diferentes de verlas.