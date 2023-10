Sanchis Guarner, en su libro «Els pobles valencians parlen els uns dels altres», alude a una vieja leyenda que retrata la particularidad linguística de Tous: «Cuando repartieron las lenguas por el mundo dejaron para el final a Tous y esparcieron los restos». El idioma que todavía conservan los habitantes más veteranos del municipio es muy singular. Se trata de un dialecto que transita entre el castellano, el valenciano y el aragonés. Los lugareños lo llaman «touero». Una vecina acaba de recopilar algunas de las expresiones más peculiares: «embolicarse» (meterse en la cama) «correr l’andola» (irse de juerga), «ser un migapán» (ser pesado y meterse donde no le llaman) o «qué desilicio» (qué ansiedad).

Hasta hace unas décadas resultaba complejo comprender el habla de los pocos cientos de vecinos que, en 1970, emprendieron la mundanza que impuso la construcción del embalse llamado a contener los cíclicos desbordamientos del Xúquer. El municipio primigenio, que formaba parte de la comarca castellanohablante de Canal de Navarrés, quedó inundado por el Xúquer y se trasladó a su actual emplazamiento.

El traslado les llevó a la Ribera Alta, una comarca valencianoparlante que agravó la mixtura lingüística. El aislamiento del antiguo emplazamiento, unido a la influencia que tuvieron durante siglos los repobladores aragoneses tras la reconquista y al peso que comenzó a tener la lengua de Jaume I convirtieron el castellano que se hablaba en Tous en una lengua muy peculiar.

Una vez reinsertado en la Ribera, Tous pasó a ser el único municipio de la comarca de habla castellana. Pero su lengua siempre fue muy poco ortodoxa. Muchas palabras se pronunciaban de manera muy distinta a la que marcan las reglas académicas. Y al romperse las barreras lingüísticas, se incrementó el influjo del valenciano. Hoy se estudia en la escuela, aunque la lengua vehicular sigue siendo el castellano.

Los vecinos de mayor edad se mantienen fieles a sus orígenes. En cambio, los más jóvenes, influenciados por un estilo de vida y unas relaciones sociales diferentes, eluden con mayor facilidad el sentido de pertenencia. El periodista y vecino del municipio, Antonio Cerdà, admite que en ocasiones «ha sido motivo de burla». La autora del último recopilatorio de expresiones, Maruja Ortega, también reconoce que sus nietos se extrañan al oirle algunas palabras. Para ella «sería una lástima» que se perdieran. «En dos o tres décadas muchas de ellas dejarán de ser usuales", pronostica.

Un diccionario particular

El investigador Josep Lluís Doménech y Mónica Ortega, licenciada en Ciencias Políticas y profesora universitaria publicaron a mediados de 2012 el libro «El habla de Tous», que recoge algunas de las expresiones características como «onde» (donde), «pabajo» (hacia abajo), «oraje» (tiempo). Ortega defiende la «identidad dual» de Tous. «Nuestras raíces están en la Canal de Navarrés, pero desde hace medio siglo vivimos en la Ribera Alta». Expresiones como «mante», «muñaco» o «voy a ca la güela» son todavía muy comunes entre las nuevas generaciones.

Ortega también ha oído en ocasiones «menospreciar o vapulear» ese modo de hablar y replica: «Podríamos pensar que es aceptada a nivel coloquial pero no debe ser utilizada para otros usos. Y no es así. Hay palabras que pensamos que están mal dichas y no lo están; proceden del castellano antiguo, otras son valencianismos, aragonicismos, galicismos… y, en definitiva, tienen una raíz que dice mucho de la historia de nuestra propia cultura».