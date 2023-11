La oposición de Montserrat (PP, Vox y el grupo independiente Aigua) volvió a imponer su mayoría en el último pleno para dejar sin efecto la tasa aprobada en la anterior legislatura como base de un nuevo servicio de recogida de restos de poda puerta a puerta que, pese a la previsión inicial, todavía no está operativo. La ordenanza aprobada en diciembre de 2022 establecía una tasa de 37,96 euros al año para las viviendas situadas en parcelas de entre 400 y 799 metros cuadrados y de 52,82 euros para las construidas en parcelas de más de 800 m² al objeto de implantar un sistema de recogida novedoso en la Ribera que buscaba evitar la eliminación incontrolada de restos vegetales o su acumulación en torno a contenedores de basura dado el peligro que representan, además de la mala imagen, en un municipio con cerca de 2.500 chalés entre urbanizaciones y diseminados.

La oposición, en una propuesta liderada por Vox, defiende que hay municipios de la comarca de l’Horta, entre los que cita a Torrent, que aplican un sistema similar de recogida de restos de poda puerta a puerta «sin ningún coste adicional para los vecinos», por lo que en el último pleno sumó fuerzas para aprobar una modificación de la ordenanza fiscal que elimina cualquier pago por la prestación de este servicio.

«La implantación del sistema de recogida de poda puerta a puerta no deja de ser una prueba piloto que, a nuestro entender, no debe ser costeada por los vecinos, puesto que cabe la posibilidad de que dicho sistema de recogida no funcione y no sea todo lo eficaz que se pretende, pero aun así todos los vecinos afectados habrán pagado religiosamente dicho experimento», relata la parte expositiva de la propuesta que, una vez aprobada, suspende el cobro de la tasa.

El concejal de Aigua, Vicente Belenguer, considera que se debería buscar un consenso «para ver quién tiene que pagar y quién no» ya que no todas las parcelas tienen las mismas características, y no duda en calificar de «aberración» que se trata de gravar siempre a los «chaleteros». Aigua es un grupo independiente nacido en defensa de los residentes en urbanizaciones y diseminados en Montserrat.

El alcalde advierte de que si el ayuntamiento asume el coste «arrancará el año con 180.000 € en negativo»

El alcalde de la localidad, el socialista Josep Maria Mas, asume que el ayuntamiento no podrá aplicar esta tasa y advierte de que el gobierno municipal (PSOE-Compromís) tendrá que estudiar cómo redefinir el servicio de recogida de restos de poda puerta a puerta porque si el ayuntamiento asume el coste «arrancará el año con 180.000 euros en negativo».

Mas recuerda que la ordenanza preveía exenciones para aquellos propietarios de parcelas de más de 400 metros cuadrados que pudieran justificar que por las condiciones de su jardín o construcción no tienen capacidad de generar más de 50 kilos de restos de poda por año y establecía bonificaciones para aquellos vecinos que acreditaran que disponían de medios para el compostaje de estos residuos.