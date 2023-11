El Ayuntamiento de Alzira, a través de Alzira on Europe, su oficina de proyectos europeos, participa en el proyecto «Engage & Report: 2024 elections by young people», junto con dos asociaciones europeas. Los socios en este proyecto son Associazione Eurobox ETS (Italia) y European Youth Press (Alemania), ambas organizaciones sin ánimo de lucro enfocadas al trabajo con jóvenes. A mediados de mes, el departamento Alzira on Europe envió a cinco jóvenes de diferentes centros formativos de Alzira, junto con un técnico, para participar en una formación a Bolonia (Italia), enmarcada en el proyecto «Engage & Report».

Este proyecto nace a partir de la necesidad de que los jóvenes se involucren más en las próximas elecciones al Parlamento Europeo, convocadas para junio de 2024, ya que según estudios realizados por la Comisión Europea, los jóvenes tienen la tasa de participación electoral más baja del continente. La formación, llevada a cabo del 15 al 21 de octubre, proporcionó a los jóvenes la información y las herramientas necesarias para que, una vez en sus centros de origen, lleven a cabo la labor de dinamización que se les ha encomendado. En los próximos meses, en diferentes asociaciones y centros educativos de educación para adultos, estos jóvenes realizarán charlas informativas y resolución de dudas sobre cómo funciona la Unión Europea, qué aspectos del día a día de los ciudadanos se deciden en Bruselas y cómo la ciudadanía puede participar más activamente en estas decisiones. El proyecto terminará el próximo junio, una vez se publiquen los resultados de participación en las elecciones y se pueda ver si estas acciones han dado su fruto y ha aumentado la participación juvenil. El estado del proyecto y los futuros resultados se pueden seguir en la página web del departamento, en el apartado destinado a este proyecto.