Alberic, el nostre poble, és famós per molts trets que conformen la seua idiosincràsia. Per tot arreu coneixen el nostre dolç més apreciat, la mona. Els aficionats a la música, l’excel·lència de la SUM, la banda que valorem i de la que ens sentim orgullosos. I el tercer aspecte pel qual destaca la nostra localitat és la cultura, el cultiu de les lletres, especialment, els premis literaris que any rere any se celebren quan vénen les nostres festes locals i que han estat el trampolí per a que el nom d’Alberic arribe a llocs insospitats i que les obres guardonades estiguen presents a moltes prestatgeries donant l’oportunitat de compartir altres vides, altres idees, altres realitats, etc

Enguany hem celebrat el 50é aniversari dels premis literaris. Cinquanta anys si comencem a comptar des de l’any 1973, data de la primera publicació dels treballs guanyadors. En realitat, estos premis són molt més antics. Si ens endinsem a la premsa històrica podrem comprovar com “Alberique”(toponímia d’aquella època) ja celebrava sus Juegos florales en 1929, com indica esta nota de premsa. Destacar que tal i com diu la publicació, les obres en vers podien presentar-se en la nostra llengua.

Segons els documents consultats, la celebració d’estos premis coincidia, com actualment, amb les festes locals. Per eixe motiu, s’elegia la Reina de los Juegos Florales. L’any 1929 l’afortunada va ser Rafaela Vila Sifre, sent acompanyada per l’alcalde de València el Marqués de Sotelo i els guardonats dels premis.

El mateix any, el Círculo Unión Patriótica organitzava el certamen literari que patrocinava l’Ajuntament. El dia 23 de juny s’atorgaren els premis als guardonats al teatre Liceu. L’ambient cultural d’Alberic tenia un gran relleu. La majoria de personalitats, entitats i associacions locals impulsaven certàmens en diferents àmbits. Per citar alguns, assenyalem: Flor natural, Poesía patriótica, Poesía festiva , i altres vint-i dos guardons de particulars o organismes, com el que lliurava el Gobernador Civil de Valencia, la Protección Agrícola, el Sr. Agustín Grima Cervelló, el Maestro Magenti, la Sociedad Peña Agrícola, la Sociedad de Cazadores, el Círculo Unión Patriótica, el Sr. Pascual Cubells Candel, el Magisterio de ambos sexos, entre altres.

Tota esta trajectòria cultural va patir un lapsus d’algunes dècades per diversos motius polítics, socials, econòmics, culturals, etc

Este 50é aniversari té el seu origen gràcies a una associació que va marcar la vida social i cultural d’Alberic dels anys 60-70: el Cine-Club 67. Els impulsors, Josep Iborra, Jesús Huguet i Manolo Olmos i, mitjançant reunions, xerrades, projeccions cinematogràfiques, excursions, creació d’un grup de Folk, etc, tenien com objectiu convertir Alberic en centre cultural de la Ribera.

L’any 1969, sorgiren, dins del marc del Cine Club, uns premis literaris en record dels escriptors alberiquenys més destacats: Rafael Comenge i Francesc Badenes Dalmau. Publicades les bases, el concurs literari es convocava en les modalitats de poesia i narrativa. Coincidint amb la Fira i Festes de Sant Joan i Sant Pere, es feia el primer atorgament de premis al juny de 1970.

Es consideren un dels certàmens literaris més antics de la C. Valenciana i des dels seus orígens van tindre un gran ressó

Un any després, al 1971, es va introduir el premi Vicente Jacinto Pérez,, dedicat a assaigs de temàtica local o comarcal i el premi Jaume I per a assaigs de temàtica general.

A Iborra, Huguet i Olmos, es van sumar el Sr. Bernat Roig, testimoni de l’efervescència cultural d’Alberic en la seua joventut, gran coneixedor de l’obra literària dels nostres autors locals, molt implicat en la cultura d’Alberic i Mossèn Antoni Sanchis, de reconeguda vàlua intel·lectual, d’idees avantguardistes i compromès amb la nostra llengua. Tots dos, i els cofundadors, foren clau per a l’impuls definitiu dels premis i van formar part del jurat durant més de trenta anys.

Als seus inicis el jurat estava format, a més de les persones ja esmentades, d’altres personalitats representatives del municipi. Al 1973, el tribunal estava constituït per José Duato, alcalde; Tobías Calvo, notari; Jesús Huguet, funcionari; Francisco Pérez, empresari (patrocinador de la primera publicació de les obres premiades) i Celestino Capella, mestre representant dels docents locals.

Guardó extraordinari per a Carod-Rovira

Esta comissió, a més de valorar i seleccionar les obres presentades, ocasionalment, propiciava guardons extraordinaris al seu càrrec, com per exemple, el notari Tobías Calvo va sufragar dos accèssits extraordinaris, un l’any 1973, que va guanyar un autor pràcticament desconegut, Josep Lluís Carod-Rovira, posteriorment vicepresident de la Generalitat de Catalunya i, l’altre, l’any 1974, que va tenir com a guardonat Rafael Villar. Al 1976 es crea una nova modalitat de temàtica local en record de D. Rafael Chalver i Dña Consuelo Aranda, així com una altra, al 1977, finançada per la Unión Musical.

Al curs 1974-75, coincidint amb la inauguració de l’actual Col·legi Rafael Comenge, es va crear el Primer Concurso de Redacción Escolar per als alumnes d’EGB. I com no dedicar el treball en honor a la persona que donava nom al centre? El tema proposat: Rafael Comenge visto por los escolares de Alberique. Participaren nombrosos alumnes dels tres centres educatius on s’impartia l’EGB. El comité avaluador estava format majoritàriament per docents de la localitat. L’alcalde D. José Duato; representants de la família Comenge i els membres del jurat presidiren l’acte d’entrega de premis.

Els treballs escolars premiats, a partir d’este curs i en cursos successius, van ser publicats en uns llibrets “moraets”, (color corporatiu), patrocinats per Manuel Sánchez, propietari de la indústria del moble Metalisán S.A. Paral·lelament , també es van editar les obres dels adults llorejats. En este cas el patrocini anava a càrrec de l’empresari D. Francisco Pérez. El color identificatiu elegit, el blanc, “llibres blanquets”. Este apadrinament empresarial va durar uns quants anys, fins que es van deixar de publicar.

L’Ajuntament d’Alberic va reprendre de nou l’edició amb un recull de les obres premiades des de l’any 1999 al 2002. Són els famosos “llibres blavets”.

Modalitats que han anat variant

La trajectòria dels premis literaris d’Alberic ha estat oscil·lant, no ha estat uniforme. Les modalitats dels certàmens han anant variant durant estos cinquanta anys. Alguns testimonis que així ho demostren: Premis Rafael Comenge, de narrativa; Premis Badenes Dalmau, de poesia; Premi Vicente Jacinto Pérez, d’assaig local i comarcal; Premi Jaume I, d’assaig; Premi Cipriano Rodríguez Briau, de periodisme local; Premi Rafael Giner, per a escolars; Premi Rafael Chalver Conca, d’assaig; Premi Consuelo Aranda, de periodisme local i, l’últim creat, Premi Bernat Roig, de narrativa juvenil.

L’any 2021 una nova modalitat dóna pas als creadors del món de l’escenificació, els premis de teatre. Com poden comprovar, Alberic ha estat, és i serà un referent del món cultural.

Actualment comptem amb les convocatòries anuals dels premis de narrativa per a adults, poesia, narrativa juvenil i teatre, sent bianual el d’assaig.

Les bases també s’han modificat segons el criteri del jurat i de l’Ajuntament, així com la llengua de presentació, valencià i/o castellà. Any rere any es reben una gran quantitat de treballs, inclús d’altres continents, de gran qualitat literària L’Ajuntament assumix la presentació, publicació i difusió de les obres guardonades.

Des dels seus orígens els nostres premis literaris van tindre un gran ressò, convertint-se en referent al llarg d’un ample territori. Es consideren uns dels més antics de la Comunitat Valenciana. Seguint la trajectòria dels guanyadors, alguns d’ells premiats en dos o tres ocasions, comprovem que estos escriptors han continuat destacant al món de la literatura, com és el cas de David Jou I Miravet, Tomás Escapolat, Juan Antonio Candel, Lluís Alpera (2), Josep Lozano, Sofia Muñoz, Eugenio Molero, José López, Enric Ferrer, Vicent Franch, Andrés Sotorra, Enric Lluch, L. Antoni Navarro, Eduard Sarrió, Xavier Mañanes, Vicent Fausto, Emili Gascó, Rafael Escobar, Vicent Mateo, Blas Parra, Vicent Usó, J. Manel Vidal, Guillem Rosselló, Frederic Barber, J. Lluís Moreno, M. Victòria Lovaina, J. Ignacio Bosch, Josep Lluís Roig, Joan Ruscadella, José Benavent, M. Carme Arnau (2), J. Lluís Santonja, J. Manuel Santamans, Eusebio Morales (2), Cristina Blau, Julio Grau, Vicente Ferrer i un llarg etcètera

Un orgull per a nosaltres és el que molts dels guardons es quedaren al nostre poble, com és el cas de: Jesús Huguet (2), Bernat Roig (2), Mossèn Antoni Sanchis (2), Salvador Ortiz, Josep Lluís Doménech (2), José Rodríguez, Arturo Richart (3), Vicent Giménez (2), Pere Peris, Antonio Vicente (2), Antoni Sales, Roger Pons (2), José Luis Sastre, Jaime Esplugues, Salvador Cervelló (2), M. Paz Gómez (4), etc

Els jurat qualificador s’ha anat renovant pel temps. Fent memòria, recordem els veterans: Jesús Huguet, Manolo Olmos, Bernat Roig, José Duato, Francisco Pérez, Vicente Martínez, Vicente García, Pascual Gil, Salvador Cervelló, Ramón Palomar, Fany Corbató, Josep Giner, Antonio Torres, Enrique Carpi, Victorino Albentosa, Fco. Manuel Viozques, Celestino Capella, M. Amparo Giménez, etc

Actualment, el jurat està format per: Antonio Carratalá (alcalde), Antonio Torres, Aurelià Lairón, Jesús Huguet, José Vte. Martínez, M. Amparo Giménez, Miguel Hernández, Nanda García, Roser Giménez, Sílvia Miralles i Vicenta Roig.

Hem de fer especial menció al recolzament desinteressat de dues persones clau en la història dels jurats d’estos certàmens: Jesús Huguet, cofundador dels premis, ex director del Servei de Política Lingüística de la GV i d’Antoni Torres, mestre i actual cronista d’Alberic, per les seues aportacions, constància i suggeriments al llarg de tants i tants anys.

Durant molts anys, el gestor cultural Josep Giner ha estat al capdavant de la difusió, recull i organització del premis. Actualment, és el nostre bibliotecari, Miguel Hernández, l’encarregat de dur a terme esta comesa.

La dotació econòmica de les diferents modalitats ha anat fluctuant des de la seua creació. Posem com a exemple els premis de narrativa. L’any 1970 el guardonat va rebre la quantitat de 7.000 pessetes que contrasten amb els 1.500 € (equivalents a 249.000 de les antigues pessetes) que s’atorguen des de l’any 2009.

Per als premiats, el millor d’haver aconseguit un dels trofeus no és la compensació econòmica. La major recompensa i satisfacció de tot escriptor és vore la seua obra publicada per a poder compartir les seues idees i pensaments amb els seus lectors. L’Ajuntament d’Alberic dedica una part de la seua dotació econòmica destinada a la cultura per a la publicació d’estes obres i, gràcies a esta gestió, podem gaudir de la seua lectura.

La data perpètua de l’adjudicació dels guardons es fa coincidir amb els actes programats per a la Fira i Festes de Sant Joan i Sant Pere d’Alberic.

Gràcies al recolzament de l’Ajuntament i persones amants de la nostra cultura, estos premis literaris continuaran el seu itinerari pel temps formant part de la història d’Alberic.

He d’agrair la informació aportada per Jesús Huguet i Vicenta i M. Carmen Roig per a poder elaborar part d’este article, les resenyes publicades a la revista Alberic Informa. així com la consulta del llibre A D. Rafael, un hombre fascinante de Pilar Comenge, Enrique Ortega i M. Amparo Giménez, al qual poden consultar informació al voltant dels nostres premis literaris, i

Per a concloure, ressaltar que este escrit és la manifestació d’unes pinzellades de tot un món literari de cinquanta anys. Queden moltes coses al tinter. Llarga vida als nostres premis, als Premis Literaris d'Alberic!