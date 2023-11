Jo sempre dic que a Sueca hi ha tres coses per les que sentir-nos orgullosos quan arriba setembre. Per a mi són el Piromusical, el MIM i el Concurs Internacional de paella valenciana de Sueca. Tres esdeveniments que converteixen a Sueca en l’epicentre de la cultura, la festa i la gastronomia. El món, gràcies a la premsa, està pendent de nosaltres com a referent dels tres pilars fonamentals del turisme de qualitat.

Veiem també com agarra impuls i es consolida el Firarròs on, després de tallar la cinta inaugural al passeig de l’estació, els suecans i visitants gaudim de la hostaleria local que encara que treballen en cuines improvisades, mostren el seu gran potencial.

I després de ser un dels referents gastronòmics de l’estat espanyol per l’arròs i per l’art de la seua cuina, per ser bressol de la dieta mediterrània i dels productes de qualitat, ens quedem de pedra en vore com d’important és per a les persones que formen el govern de Sueca que una cadena de “menjar ràpid” s’instal·le a la nostra ciutat. Tant és així que primer ho van anunciar a les xarxes de l’Ajuntament a bombo i platerets, i després poguérem comprovar que no faltà ningú a la foto el dia que van tallar la cinta inaugural en l’establiment que, per cert, el dia D encara no tenia llicència i que s’aprecien dues construccions que excedeixen de la façana del centre comercial on s’ha instal·lat, envaint la vorera de pas per a les persones.

A mi no em sembla malament que vinguen persones que òbriguen negocis a la nostra ciutat, tot el contrari, el que em sap greu és la importància que se li dona a uns perquè són de fora i què poc es parla dels que obrin locals tancats de fa molt de temps, així com dels que es re inventen per a continuar treballant. L’arribada d’estos «inversors» ha canviat la imatge de la nostra ciutat i no sols per les llums del seu negoci amb el que s’anuncien, si no perquè els camions i els seus propietaris, que aparcaven al pàrquing del centre comercial i que és de titularitat municipal, han estat convidats a abandonar esta zona d’aparcament segur per a ells i ara els trobem escampats per les afores de Sueca amb la incertesa que això provoca als autònoms que viuen del transport i que tenen els seus camions a l’abast de qualsevol acte vandàlic. No sabem si la retirada d’estos vehicles ha segut una exigència de «l’inversor» o una decisió del govern municipal. El que és ben cert és que estes persones necessiten un lloc segur on aparcar els seus camions i Sueca necessita recuperar la imatge d’ordre que tenia no fa molt.

Esperem que la promesa que va fer l’ajuntament als propietaris d’estos vehicles de buscar-los un lloc per a que estiguen tranquils, sense haver de pensar en quina malifeta li hauran fet al seu mitjà per guanyar-se la vida, arribe abans de que s’haja de lamentar alguna desgràcia