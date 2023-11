Alzira cierra instalaciones municipal ante el riesgo que generan las fuertes rachas de viento de poniente. Tanto los parques de la ciudad como el cementerio municipal y los polideportivos han sido clausurados, al igual que los parajes municipales de la Murta y la Casella. El ayuntamiento también ha reclamado a la ciudadanía que se mantenga alerta y retire los elementos de las viviendas que puedan caer a la calle.

Las autoridades locales recomiendan revisar las casas, para que no haya cornisas, balcones y fachadas en mal sido que puedan producir caídas de cascotes o molduras a la calle. También ha reclamado que se cierren las puertas y ventanas para evitar incidentes que puedan llevar a la ruptura y caída de vidrios. Los toldos, persianas y antenas deben asegurarse.

El ayuntamiento recomienda no salir a la calle si no resulta estrictamente necesario y que los ciudadanos se alejen de casas viejas o en mal estado. También han de evitarse los muros, las vallas publicitarias y los árboles ante el peligro de caída y ruptura de grandes ramas. No hay que pasar por debajo de andamios o edificios en construcción y hay que alejarse de los postes eléctricos y de las torres de alta tensión.

Es preferible evitar circular por carretera y, en todo caso, reducir la velocidad a límites de seguridad. Las motos y los vehículos de grandes dimensiones, que ofrecen una gran superficie de contacto con el viento corren el peligro de volcar ante vientos transversales.

Más viento y ambiente más fresco

La previsión de Inforatge indica para mañana que el viento de poniente seguirá soplando muy fuerte durante la madrugada, con rachas superando los 85-95 km/h. Después, a últimas horas de la tarde, las rachas oscilarán entre los 70-80 km/h a gran parte del territorio, perdiendo bastante intensidad de cara a la noche. Por otro lado, el ambiente será más fresco. Tendremos una bajada muy notable de las temperaturas.

De cara al fin de semana continuaremos con viento de poniente puntualmente fuerte, sobre todo en el interior, con rachas que podrán superar los 60-75 km/h. El sábado tendremos alguna gota y las temperaturas serán más altas, mientras que el domingo tendremos más solo y ambiente de nuevo más fresco.