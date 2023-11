Cullera ha instalado una nueva señalización acústica para personas con discapacidad visual en diez pasos de peatones. El sistema solo funcionará cuando los invidentes se acercan con un mando a distancia, evitando molestias acústicas a vecinas y vecinos que estén próximos. Se trata «de una novedad que nos sitúa en vanguardia al ser los primeros al instalarlo en toda España», sostiene el alcalde, que aspira a convertir a Cullera un referente como ciudad inteligente y accesible.

Los dispositivos funcionan solo cuando las personas con discapacidad visual necesitan cruzar, evitando así ruidos innecesarios. La información acústica emitida a través del sistema se basa en tonos de frecuencia y duración diferenciados que permiten a las personas usuarias aproximarse y situarse en la zona de inicio del cruce. El método se activa bien mediante el mando a distancia proporcionado por la ONCE o por el Bluetooth del móvil cuando la persona lo precise.

Avances en accesibilidad e inteligencia

El Ayuntamiento de Cullera ya ha implantado señalizaciones visuales en varios pasos de peatones para mejorar la accesibilidad y seguridad del pueblo. El alcalde ha visitado estas mejoras junto a la Consejera Territorial de la ONCE en la Comunidad Valenciana, Mercedes García Remesar; el director de la ONCE en la Ribera, Miguel Ibor, y la Técnica de Rehabilitación de la ONCE, Mar Sequi.