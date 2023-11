Mariano Casas ha guanyat el 28é Premi de Narrativa Infantil Vicent Silvestre 2023 per l’obra "La vall del tresor", segons la resolució del jurat que s'ha fet pública aquest divendres. El guardó, patrocinat per Edicions Bromera, està dotat amb 3.000 euros.

El jurat, format per Bernat Bataller, Beatriu Cajal, Immaculada Cerdà, Belén Balaguer i Paula Soriano, ha elegit l’obra guanyadora per majoria, entre un total de 15 títols presentats, i ha destacat el ritme àgil d’una obra que tracta temes molt reals i delicats, com són els enfrontaments familiars per temes d’herència. També és un cant al poble, al seu valor natural i, alhora, a la necessitat de dinamització econòmica del món rural.

D’altra banda, l’autor Oriol Canosa ha quedat finalista en aquest premi amb l’obra "La volta al món en 40 dies", una paròdia actual del clàssic de Verne, però aquesta vegada amb un camió ecològic i autosostenible. Segons ha destacat el jurat, es tracta d’una obra enginyosa i entretinguda, plena d’ironia i humor.

"La vall del tresor" conta la història de La Fustera, la casa familiar que habiten Xavi i sa mare, que passarà a mans de dues cobdicioses germanes que volen convertir-la en un hotel rural. Per això, Xavi i la seua cosina Clara començaran una cursa contra rellotge per a evitar-ho. L’única opció que tenen sembla ser trobar el tresor de Carraca, un muntó de diners i joies que l’antic propietari de la casa va amagar al començament de la Guerra Civil i que des de fa dècades tol el món busca i ningú no ha trobat. Però, a més del seu enginy, la història els donarà una nova oportunitat.

En paraules de l’autor, "La vall del tresor" no és una aventura exòtica. Té lloc a la Ribera, en terres de tarongers ran del Xúquer, molt concretament a la Vall Farta, però podria estar situada en qualsevol espai on estem arrelats i que estimem. Parla de la recerca d’un tresor, però també de la voluntat de lluitar per a aconseguir el que volem, sense defallir. També anima a valorar el que tenim a tocar, l’espai que ens envolta i que forma part de les nostres vides.

«Guanyar un premi tan important en l’àmbit de la literatura infantil després de vora vint-cinc anys publicant per als més joves suposa una gran alegria i un formidable estímul per a continuar avant», ha expressat Casas. «Un premi com aquest et diu, d’alguna manera, que no ho estàs fent malament, que hi haurà lectors que s’endinsaran en el teu món, gent que viurà en companyia dels teus personatges les peripècies que has imaginat i que, potser, s’animarà també a escriure les seues pròpies ficcions i a compartir-les amb altres lectors», ha afegit.

Mariano Casas (València, 1963) ha publicat vora una dotzena de novel·les juvenils d’aventures, d’intriga o amb rerefons històric. També ha fet incursions en la ficció per a adults (Les ales de Mercuri) i en els estudis històrics (L’itinerari valencià de Lady Holland, Tupper i la guerra del francés a terres valencianes). Ha rebut diverses distincions, com ara el Premi de l’IIFV a la millor novel·la juvenil de 1999 per Pirates de la Marjal, el Premi Enric Valor de Novel·la Juvenil de 2004 i 2022, el Premi Samaruc a la millor novel·la juvenil de 2022 per Els secrets de l’Eixample o el Vila de Teulada de 2020 per El carrer 722.