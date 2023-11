L'activisme polític sempre és necessari. Han passat més de cinc mesos des de les últimes eleccions locals. A Alzira, s'ha conformat un govern bastant peculiar, integrat per socialistes, nacionalistes i un partit conformat per ex militants del PP i Vox. L'activisme polític de cadascun d'estos grups és summament divers. Es manifesta als carrers, en la interacció amb els ciutadans, en el propi Ajuntament i en la seua connexió amb les bases socials, que abasten àmbits culturals, socials, econòmics, festius i esportius.

Un bon activisme polític es caracteritza per la seua capacitat d'arribar a la base social, connectar-se amb ella, nodrir-se de ciutadans amb inquietuds i aconseguir la seua integració en l'organització política. Això implica que els ciutadans defensen les idees del partit o, fins i tot, les transformen i les impulsen. No obstant això, en una societat marcada per l'individualisme i el yoismo, esta tasca es torna desafiadora.

El lideratge polític, ja siga individual o col•lectiu, és una qüestió fonamental a Alzira. Amb una població de 46.300 habitants i problemes com l'habitatge, la delinqüència, la falta d'infraestructures, la millora dels serveis públics i una política fiscal justa, és essencial comptar amb líders que sàpien abordar estos desafiaments.

Comencem per l'oposició de la dreta del PP VOX i Cs, on l'escissió de militants del PP i Vox va provocar la pèrdua de l'alcaldia per a estos partits. Es troben desorientats i el seu activisme polític sembla limitar-se als plens de l'ajuntament. D'altra banda, el partit creat per a evitar que el PP obtinguera l'alcaldia, UCIN, està intentant llevar-se el seu ADN però el té difícil. El seu líder te al seu favor el suport d'un grup fidel que és un actiu valuós.

Quant als socialistes a l'ajuntament d'Alzira, el seu activisme polític i el seu lideratge han sigut difícils d'avaluar en els últims cinc mesos. No obstant això, un alt membre del partit va expressar la importància de diferenciar-se de Compromis i connectar-se molt més amb els ciutadans i estar més actius en la base social alzirenya. Algo que se ha de millorar.

Finalment, el partit majoritari en el pacte de govern, Compromís, està demostrat un fort activisme i lideratge. La seua estructura organitzativa, amb nacionalistes, progressistes i obreristes, està tenint un impacte significatiu en la societat. El lideratge de l'alcalde és notable, i estan preparats per a governar durant quatre anys i enfrontar les noves eleccions locals.

En resum, l'activisme polític i el lideratge són factors crucials en la vida política d'Alzira. Cada grup polític enfronta desafiaments i oportunitats úniques en la seua cerca per connectar-se amb la base social i abordar els problemes locals. Els socialistes hem de tindre molt en compte que la política a Alzira està en constant evolució, nosaltres no podem perdre ni un minut si volem ser alternativa real i no comparsa en el govern a la nostra ciutat. Només el temps dirà quins seran els resultats finals!