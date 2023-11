El Castellonense volvió de vacío de la CD José Manuel Llaneza tras caer por 3-1 frente al Villarreal C, que cortó de cuajo la dinámica de tres encuentros sin perder que acumulaba el conjunto de Mesa. Un gol psicológico un minuto después de empatar Inés Conejero echó por la borda las posibilidades de sumar algún punto.

No completó unos malos primeros 45 minutos el equipo ribereño, sin embargo, se marchó al descanso con desventaja por la mínima en un marcador que pudo ser distinto por dos acciones en ataque. Sandra Celda, tras rematar un pase atrás, tuvo el gol en sus botas, pero la guardameta local se hizo grande para evitarlo. Poco después, Maite sí llegó a perforar la red en una jugada que fue invalidada por un polémico fuera de juego. Un error en una cesión en dirección a portería la aprovechó el Villarreal para romper el cero a cero. Tras el descanso, Mesa movió el banquillo en busca de una reacción e Inés Conejero, recién ingresada al terreno, puso las tablas finalizando con un tiro cruzado una jugada bien construida. La suerte no estaba de parte del Castellonense que no retuvo ni un minuto las tablas y vio como, a reglón seguido, el filial se ponía de nuevo por delante en otra desafortunada acción en la que el esférico se coló en la meta tras dar en el palo y en la espalda de María García. Un gol psicológico que fundió los plomos y las posibilidades de sacar algo en forma de puntos, algo que se confirmó con el tercer gol local a poco del final. La derrota deja al Castellonense en 8.ª posición con el Tavernes Blanques -5.º a dos puntos- en el horizonte de la próxima jornada.

En 1.ª, el Benifaió sigue sin cambiar la nefasta dinámica que arrastra desde el inicio de la competición y que le mantiene sin puntos en el fondo de la tabla. En esta jornada tampoco fue capaz de hacer daño al Marítim que se llevó el partido por 2-0. A los problemas de puntos también se unen los del apartado ofensivo con un solo tanto en cinco partidos disputados. En el terreno marinero apenas dispusieron de una opción en un saque de esquina. Junto al Benifaió, Ciutat de Xàtiva, Fonteta y Cuenca-Mestallistes tampoco han puntuado.

En 2.ª, el Alberic volvió a la senda del triunfo dos jornadas después imponiéndose 2-0 al Ciutat de Mislata B. Las de Kike Vello, terceras en la tabla, hicieron frente a un planteamiento defensivo rival que, tras varias ocasiones, terminaron derribando con un doblete de Yaiza Bastida en el tramo final (77’, 83’). L’Alcúdia no tuvo opción alguna y continúa con dos puntos en la tabla. El Inter de Xàtiva, líder y candidato al triunfo final en esta liga, se mostró muy superior y terminó goleando por 0-6 a las blanquirrojas. El Sollana empató a uno como local frente al E1-Paiporta B. Las jugadoras de Nerea Gimeno se avanzaron con un penalti sobre Noemí que transformó Alison Gamero. En el segundo tiempo, reinó por momentos la desorganización, y un despeje defectuoso terminó entrando en propia puerta. Mismo resultado (1-1) cosechó el Alzira en Beniparrell, que, por juego, fue mejor, aunque acusó la falta de gol. Las locales se avanzaron y Sandra Vallés consiguió el empate que pudo ser una victoria de haber tenido más acierto en varias acciones ofensivas.