El teatro municipal Don Enrique de Carcaixent ha sido clausurado por seguridad ante las múltiples deficiencias que acumula. No cumple ninguna de las normas más básicas de prevención de incendios. No dispone de salidas de emergencia homologables que permitan evacuar a los espectadores en caso de necesidad y funciona desde hace décadas sin licencia. La alcaldesa, Carolina Almiñana, tomó hace unas semanas la determinación de cerrar la sala al ser informada del flagrante incumplimiento de la normativa legal pese a que el cierre comprometía la entonces inminente Mostra de Teatre, cuya programación ha tenido que adaptarse a esta circunstancia en una ciudad que arrastra un claro déficit de infraestructuras.

«Lamento mucho las consecuencias del cierre del teatro pero mi primera obligación es no poner en riesgo la vida de los ciudadanos», alegó ayer la alcaldesa, que reclamó a los técnicos municipales que le detallaran el estado del teatro y al recibir los primeros informes «no quedó otra opción» que la clausura provisional, según precisó la primera edil.

El dictamen de los funcionarios fue refrendado por los expertos de una empresa especializada. Sus conclusiones fueron totavía más determinantes: la ausencia de vías de evacuación homologadas y el pésimo sistema contraincendios del recinto impiden que la sala pueda albergar espectáculos. Solo la tela acolchada de las paredes ya representa por su alta combustibilidad un riesgo inasumible.

El problema no es nuevo. El teatro nunca ha sido un espacio escénico recomendable. La falta de alternativas ha empujado hasta ahora a gobiernos municipales de distinto signo a mantener abierto el teatro. Pero la normativa es cada vez más restrictiva y ya no queda margen. Almiñana orilló ayer toda polémica sobre la labor de sus antecesores. «No me corresponde a mi juzgar a nadie, gestionar un ayuntamiento es muy complejo y no quiero entrar en polémicas sino solventar, en la medida de lo posible, los problemas que han caído en mis manos», terció para evitar una mirada inquisitiva al pasado.

La clausura del teatro Don Enrique, de momento, es «provisional». El ayuntamiento evalúa ahora las opciones de reformarlo para que cumpla todos los requisitos exigibles en materia de seguridad, pero nadie se muestra optimista por las condiciones que ofrece el inmueble. En caso de que los especialistas desaconsejen intervenir será utilizado para otros fines.

El cierre del teatro ha obligado a reorientar la programación de la Mostra de Teatre. La alcaldesa comunicó al grupo de teatro Ágora la necesidad de mantener cerrado el escenario que han utilizado hasta ahora tanto para desarrollar tanto la actividad escolar como el certamen amateur. De los seis espectáculos previstos, cuatro han podido trasladarse al Magatzem de Ribera y los otros dos están pendientes de recomponer.

Tanto el Magatzem de Ribera como el auditorio de las dominicas cumplen la normativa de seguridad y estan habilitados para acoger todo tipo de espectáculos.

Faltan infraestructuras

La ausencia de espacios capaces de albergar una programación escénica estable ha dejado a Carcaixent fuera de los circuitos teatrales o musicales que utiliza la Generalitat para ofrecer los espectáculos que promueve u organiza. Se trata de un déficit histórico que sigue sin solventarse pese a la gran tradición teatral que arrastra el municipio y al empuje de Ágora, impulsor de la pionera Mostra de Teatre Escolar y organizador de uno de los certámenes amateurs más prestigiosos de España.