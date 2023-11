Hilario Sevilla apenas duerme desde hace días por un estado permanente de desasosiego. Está desolado, moralmente hundido. Este agricultor de Alberic de 74 años acudió al cuartel de la Guardia Civil a denunciar el robo de casi 4.000 kilos de mandarinas de la variedad arrufatina en un campo de la partida Capdella y ha acabado como investigado -antes imputado en el argot jurídico- por denuncia falsa.

No da crédito a la acusación del equipo Roca de Sueca que realizó la inspección ocular y que, según interpreta Sevilla, no solo cuestiona el volumen de fruta sustraída sino el propio robo. Tras verse en este trance, Hilario Sevilla ha decidido tirar la toalla: «Voy a poner el cartel para vender el campo». Por otra parte, tiene claro que fueran los kilos que fueran «no iba a cobrar nada» y señala que «aunque me volvieran a robar todo el campo, no voy a volver a denunciar».

El calvario que vive Hilario Sevilla comenzó el viernes 30 de octubre cuando acudió por la mañana a esta parcela donde cultiva esta mandarina temprana y detectó que en dos filas de naranjos faltaba la mayor parte de la fruta, sino toda. Según detalla, salvo los diez primeros árboles más próximos al camino de acceso, los autores del robo habían vaciado unos 32 árboles de cada tira. El cómputo de 64 árboles y la estimación de la cosecha a punto de recolectar fue lo que le llevó a cuantificar los kilos sustraídos. Tenía la fruta vendida a un buen precio.

«Me citaron en el cuartel y me dijeron que la abogada de oficio estaba de camino, pero no sabía que era para mi»

Su primera llamada al retén de la Policía Local de Alberic provocó que se desplazara una patrulla, que le instó a formular denuncia en el cuartel de la Guardia Civil. «Tenía ganas de llorar», señala, tras estimar en cerca de mil euros los gastos del último mes para tener la fruta en condiciones.

El martes 31 de octubre recibió la visita de una patrulla del grupo Roca de Sueca. «Les enseñé el campo y me decían que dijera la verdad», recuerda. Hilario no tiene dudas de por dónde entraron los ladrones. Un bloque de hormigón situado a modo de escalón para salvar un desnivel permite cruzar una acequia y pasar desde su campo a una parcela contigua por la que este agricultor sigue el rastro de mandarinas esparcidas por el suelo hasta la zona en la que supuestamente las cargaron en un vehículo. El caballón está removido en este punto. Él lo tiene claro. Los investigadores no tanto.

Las dudas del equipo Roca

La Guardia Civil se puso en contacto con él el pasado jueves y le preguntó si podía acudir al cuartel de Almussafes. Según relata, como era media tarde y no podía desplazarse, los agentes le citaron a la mañana siguiente en el cuartel de Alberic. Hilario Sevilla recuerda que, al llegar, le informaron de que una abogada de oficio estaba de camino. «Yo no sabía que era para mi», apostilla.

Según su testimonio, los agentes del grupo Roca cuestionan los kilos que se expresan en la denuncia, argumentan que el camino que da acceso a la parcela por la que él sospecha que entraron a robarle tenía una cadena que impedía el paso -asegura que según ha manifestado el propietario del campo puso el cierre después del robo– e incluso insinúan que había presionado días antes del robo al comprador de la fruta con llamadas telefónicas, una práctica que considera normal cuando la cosecha está pendiente de recolectar y, como en este caso, en un campo situado en una zona de paso.