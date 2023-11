No fue el primero en hacerlo, ni con toda seguridad será el último, pero la declaración del instituto José María Parra de Alzira como un centro libre de teléfonos móviles desde que comenzó el curso ha roto la dinámica de dependencia de estos dispositivos, especialmente acusada en la población más joven, y ha evitado muchos conflictos vinculados al uso del móvil y de las redes sociales que antes se producían.

Tanto el claustro de profesores como el Consell Escolar han aprobado unas normas de convivencia que prohíben a los alumnos utilizar e incluso mostrar el teléfono móvil «en todo el centro a lo largo de la jornada lectiva» y que también tiene implicaciones para los docentes, que solo pueden hacer uso del mismo en la sala de profesores o en el aula en ausencia de alumnos, pero «nunca» en los espacios comunes.

Fuentes del IES José María Parra señalan que se trata posiblemente del primer instituto de Alzira que adopta un protocolo de actuación de estas características, si bien para elaborar esta normativa tomaron como referencia las experiencias de los institutos de Bétera y Sagunt. En la Ribera hay otros centros de Secundaria como el IES Càrcer que también aplican una regulación similar, que cada vez se extiende más por los institutos.

Las normas de convivencia que rigen en el centro desde este curso están aprobadas por el Consell Escolar

Todas las fuentes consultadas coinciden en señalar que los efectos de estos protocolos se pueden constatar en pocas semanas, ya que favorecen que los alumnos recuperen las relaciones y participen en juegos en el patio pero, sobre todo, evitan conflictos. En el caso del IES José María Parra, fuentes del claustro estiman que se han podido reducir hasta un 80 %. Las mismas fuentes señalan que algunas familias incluso han dado las gracias al centro por estas medidas.

Los docentes requisan el móvil a los infractores y solo los padres o tutores pueden recuperarlo

El protocolo que desde este curso aplica este instituto de Alzira prohíbe le uso del teléfono en el centro y, en el caso de que algún profesor o profesora detecte que un alumno incumple la norma, debe proceder a su retirada y entregarlo al jefe de estudios. Solo el padre, madre o tutor legal puede retirarlo en los horarios establecidos dos días a la semana. En el caso de que el alumno implicado se niegue a entregar el dispositivo es amonestado con un parte grave, se avisa a la familia y queda a la espera en el aula de convivencia de que pasen a recogerlo.

«Las dos primeras semanas sí que había móviles requisados, pero llevamos este mes en que no se ha visto en la jefatura de estudios ningún teléfono. Los alumnos más pequeños lo han aceptado muy bien y ha costado un poco más en los de Bachillerato», señalan fuentes del equipo docente, que comentan que la aplicación de la norma ha generado solo algún conflicto puntual sin que se ha llegado a aplicar sanciones. Por otra parte, recuerdan que el curso pasado no estaba permitido el uso del móvil, pero no existía ningún protocolo que regulara cómo actuar.