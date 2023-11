La Ribera conquista un oro, una plata y un bronce en el europeo de jiu-jitsu brasileño

La Ribera cuenta con un nuevo campeón de Europa de Brazilian Jiu-Jitsu y una subcampeona y tercera clasificada. El guadassuarense Raúl Conejos ha tomado el relevo de su profesor, el alberiquense Rodolfo Martín como poseedor del cetro europeo que este logró el año pasado, si bien en otra categoría. La alzireña Daniela Valera logró el subcampeonato continental en su categoría de 62’5 kg juvenil 2 (de 16 a 18 años) y el tercer puesto en categoría absoluta (sin límite de peso ni edad). Ambos lo lograron en la modalidad No-Gi, sin kimono, con unas mallas con las que es más difícil el agarre.

Conejos fue campeón en -79 kg. Tras la mala competición realizada en 2022, “este año se ha esforzado mucho y se puso en manos de un preparador físico que completase su formación”, comentó su profesor, “Ofo” Martín. Hizo tres combates y “fue sorprendente cómo asimiló las órdenes que improvisé, con llaves que no habíamos entrenado y cómo las ejecutó en la final. Los compañeros estaban alucinados”, añadió el técnico de Alberic.

Daniela ganó las dos primeras peleas y pasó a la final donde se encontró a una chica fortísima que le propinó su primera derrota hasta el momento. “Fue una lástima, pero no es malo porque Dani se ha de acostumbrar a que no siempre se gana”, indicó Martín. Sin tenerlo planificado, la alzireña se apuntó sobre la marcha para el absoluto. “Aunque estaba decaída quiso intentarlo”, aseguró el técnico. Pasó a semifinales al no aparecer su primera rival y tuvo la mala suerte de que cuando iba a hacer una llave de brazo la contrincante le cayó sobre su rodilla y no pudo continuar.

Próxima cita, París

Antes del Europeo celebrado en Roma, se celebró también en la Città Eterna el Open Internacional donde Martín pasó a la final con un claro 6-0 en semifinales, pero perdió en la pelea definitiva. El Europeo no le fue bien, “aunque me alegro mucho más de los triunfos de mis alumnos que de los míos propios”. La próxima cita será el Europeo con kimono en París.

Mientras llega la cita en la capital gala, se disputó el Open Internacional de Lisboa, donde cuatro luchadores del Rom Jiu Jitsu Academy de Alzira lograron cuatro medallas de oro y tres de plata. Iván Matilla, Ángel Cabezuelo, Ángel Gómez y Raúl Conejos se colgaron la presea dorada y Rodolfo Martín, Vicent Cerveró y Daniela Valera la de argente, con lo que van obteniendo puntos que les elevan en ranking y van alejando a los futuros competidores más fuertes en próximas competiciones. Además, los triunfos no han llegado solo para los alumnos, sino que el propio Ofo Martín se ha proclamado este fin de semana campeón Naga Europa de grappling y kimono en sus dos categorías de peso en experto y cinturón negro m1.