La plataforma Xúquer Viu mostró ayer su rechazo a la instalación de una planta de tratamiento de residuos sanitarios en el polígono industrial la Garrofera de Guadassuar al considerar que nada ha cambiado respecto del proyecto presentado en 2015, que provocó que se recogieran 4.000 alegaciones solicitando que se denegara la autorización ambiental.

El colectivo ecologista argumenta que no se trata de una ubicación idónea para una instalación concebida para tratar o recibir restos «de alta peligrosidad» y reiteró su «rotunda oposición» a una planta ubicada «a menos de cien metros de la Acequia Real» o a poco más de un kilómetro del núcleo urbano de Montortal. Por otra parte, incide que el polígono en el que se pretende ubicar la instalación sigue sin estar urbanizado y «por tanto no cuenta con las infraestructuras necesarias para acoger este tipo de actividades peligrosas».

El colectivo estudiará nuevas alegaciones para frenar un proyecto que ya tiene un informe ambiental favorable

Como ha informado Levante-EMV a lo largo de la semana, el proyecto ha obtenido un informe ambiental favorable en el proceso de lograr la Autorización Ambiental Integrada después de ganar un contencioso a la Generalitat, que a mediados de 2018 había denegado esta autorización. La empresa Tecnología Medio Ambiente (TMA), por su parte, niega que esta instalación implique riesgo alguno y defiende que, por ejemplo en Terrassa, disponen de una similar junto a una zona residencial.

Xúquer Viu, no obstante, alerta de que la presencia de la instalación conllevará el paso diario de camiones con residuos «tóxicos y contaminantes» que atravesarán Montortal «ya que no hay otro acceso». El colectivo, que estaba personado en el anterior proceso, anuncia que solicitará revisar toda la información para plantear objeciones o recursos en los trámites que precise realizar la empresa para obtener las autorizaciones pendientes. TMA considera que no estará en disposición de poner en funcionamiento la planta hasta, como pronto, el año 2025.