Punto de oro logrado por la UD Alzira en el Rico Pérez que le permite salir de la zona de descenso y rompe la racha de partidos ganados como local del Hércules sin encajar ningún gol. Además, el equipo de Marc Garcia suma cuatro puntos en dos partidos contra equipos de “play-off”, no ha perdido en las últimas cuatro jornadas, periodo en el que es el 8º mejor equipo. “Es de los días que más orgulloso estoy de mi cuerpo técnico, de mis jugadores y la afición que nos acompañó”, comentó Garcia.

El técnico alzireño alineó como titular a Dolz en la portería por la lesión que padeció Álvaro Cortés contra el Europa y convocó al juvenil Iker. En defensa devolvió la titularidad a Bono y Nacho Vila junto a Abraham y Robert Costa. Por delante siguieron Alfaro y Lado, con Dylan por la derecha, Joaquín en la mediapunta y Pitu por la izquierda, con Busquets en punta.

El Hércules fue el equipo que tuvo más posesión, pero el Alzira gozó de las mejores ocasiones en la primera parte. Y ya en el minuto 10, los azulgranas -en este caso de amarillo- abrieron el marcador con una buena jugada abierta hacia la derecha. Dylan penetró y su disparo fue desviado por un defensa impidiendo a Carlos Abad cualquier reacción. El juego estaba trabado y al filo de la media hora se produjo la lesión de Pitu, lo que afectó al juego alzirista. “Sin Pitu nos cuesta más transitar y nos pesó mucho. Con Marenyà pensaba que podía tener más balón y no me equivoqué. En la segunda parte, ya no funcionó igual”, explica el técnico.

En la siguiente jugada, Busquets pudo lograr el 0-2 con un tiro cruzado que tocó Abad a córner. En el tramo final del tiempo reglamentario, tras un córner a favor del Alzira, el Hércules montó una contra por la derecha y en el segundo centro Roger remató de cabeza a gol. Los alziristas no se amilanaron y buscaron el 1-2. Después de una buena combinación, Marenyà chutó desde la media luna por encima del larguero. “Lo raro era que no hubiéramos padecido, pero hicimos buena primera parte”.

En la segunda mitad, el Hércules tuvo aún más presencia. El dominio se consolidó con ocasiones. Ya a los dos minutos, un resbalón de Peleteiro fue recogido por Alvarito que, solo, envió un zambombazo respondido con una gran parada de Dolz. El rechace le cayó a Ketu y Dolz de nuevo salvó el 2-1. En el 8, el chut de Samu Vázquez se fue por poco y cinco después fue Alvarito quien lo intentó, pero Dolz detuvo con una estirada. “No podíamos ya alargar las posesiones en la segunda parte y padecimos”, reconoce el técnico.

Marc Garcia hizo dos primeras variaciones. Quitó al jugador más desequilibrante, Dylan, y dio entrada a Palacín, que se situó en punta mientras Busquets pasaba a la banda derecha. “Dylan ya no actuaba en fase defensiva y del 60 en adelante suele ir hacia abajo. Consideraba que Busquets nos aportaría más defensivamente y que en transición, tendría salida”, añade Marc.

Después Mángel sustituyó a Nacho Vila en el lateral izquierdo. A seis para la conclusión, la afición herculana no pudo celebrar el gol del exalzirista Coscia, al marcar con la mano. Marc Garcia agotó los cambios sacando a Pana en punta por Busquets, que dejó su sitio a Palacín y Adri Crespo por Joaquín. “Acabé con defensa de cinco -que hace dos meses que no la ponía- porque veía que no salíamos de nuestro campo”.

Los azulgranas supieron sufrir en los diez minutos de añadido y celebraron el empate con sus aficionados. El Alzira recibirá el domingo a las 17 h. al colista la Nucia.