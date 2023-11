El nuevo gobierno municipal del PP y Vox de Algemesí anoche su primer presupuesto, que asciende a poco más de 26.390 euros y que no incluye ningún gran proyecto. La partida más cuantiosa de inversión, de 4,1 millones, se destina a las obras del nuevo colegio Alberto Tortajada, que arrancaron en la anterior legislatura. La seguridad ciudadana y las fiestas locales experimentan los mayores incrementos de gasto. Buena parte del dinero se destinará a mejorar el mantenimiento de plazas, calles, jardines y espacios deportivos. «Es un presupuesto realista para todos los ciudadanos que pretende poner orden en la ciudad», proclamó el alcalde, José Javier Sanchis, que también gestiona el área de Hacienda.

La primera autoridad local defendió la necesidad de atender las pequeñas obras que siempre han reclamado los vecinos porque la inflación ha disparado los precios y «no deja margen para mucho más» una vez tomada la decisión de no incrementar los impuestos municipales «para no repercutir el coste de la vida sobre los ciudadanos». Una de las principales apuestas del nuevo ejecutivo local será luchar contra la delincuencia y el vandalismo. Se destinarán 50.000 euros a la instalación de cámaras de vigilancia en puntos estratégicos y se gastarán 14.000 euros más en la compra de dos motos más para que la policía patrulle con las cuatros existentes las calles. «No es un Gran Hermano sino una exigencia de seguridad porque las cámaras son diusuasorias», justificó Sanchis.

También se ha creado una nueva partida de 84.651 eiuros para mejorar los espacios naturales de la Xopera y la Llacuna del Samaruc. La reducción del IBI rústico para apoyar a los agricultores impedirá que se ingresen 29.000 euros. Por contra, aumentará de 10.00 a 25.000 euros la partida para las fiestas de San Onofre y se añaden 60.000 euros para mejorar la animación navideña. También aumenta un 11% el capítulo de Deportes y mucho más los gastos de dinamización comercial e innovación tecnológica para modernizar la atención administrativa al ciudadano con la "ventanilla única".

Trenzano: «Vienen a limpiar la ciudad en lugar de transformarla»

La exalcaldesa socialista, Marta Trenzano, se mostró ayer muy enojada por el rumbo que el PP y Vox han dado a la gestión municipal. Afeó a su sucesor su «incapacidad» para poner en marcha nuevas iniciativas y su deseo de «blanquear las políticas negacionistas y retrógradas» de la extrema derecha. «Se limitan a limpìar la cara de la ciudad en lugar de transformarla; se han convertido en un órgano de gestión de la rutina de Algemesí en vez de ser un organismo de transformación», bramó apenada. El alcalde la invitó a relajarse. Tanto EU como Més Algemesí reprocharon el sesgo ideológico que destila la retirada de la subvención a L’Eixam, la reducción de la partida de Cooperación o la obsesión con la seguridad ciudadana. «Venían a despolitizar, pero han formado un gobierno devoto y de bota», zanjó Josep Bermúdez.