Muestra de ello son algunos de los proyectos que se recogen a continuación y que, gracias a los Fondos Next Generation, han conseguido ir ejecutando los Objetivos y Líneas Estratégicas recogidas en la Agenda Urbana de Alzira.

El Gobierno presentó en el Museo de Bellas Artes de Oviedo en 2021 el Plan Nacional Turístico Xacobeo 21-22, un proyecto para impulsar los Caminos de Santiago como producto cultural y patrimonial en todo el territorio nacional con una inversión que supera los 121 millones de euros y que se financiará con los fondos europeos Next Generation. Entre los proyectos aprobados se contemplan intervenciones para rehabilitar la muralla y la Casa Real de Alzira, con un presupuesto de 400.000 euros y 2,3 millones de euros, respectivamente.

Se trata de una propuesta fundamentada en el proyecto municipal que plantea la recreación de la Casa Real, situada en la calle Santa Llúcia y que cuenta con la declaración de BIC. Este proyecto se alinea con el objetivo de la Agenda Urbana vinculado a la Recuperación del Patrimonio Alzireño; potenciar el patrimonio material e inmaterial alcireño garantizado su conservación y mantenimiento para la mejora de la calidad de vida de la población y para su puesta en valor como explotación de ocio y cultura, convirtiéndolo en un activo económico.

A finales de 2022, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana concedió a Alzira 822.438,07 euros de los fondos europeos de recuperación a las entidades locales para la rehabilitación del Pabellón Municipal Fontana Mogort.

Gracias a esta subvención, el Ayuntamiento de Alzira se encuentra llevando a cabo una intervención en dicha instalación municipal que no solo está permitiendo la revitalización del edificio, sino que ha supuesto una mejora sustancial en la eficiencia energética del mismo; la sustitución de la cubierta del pabellón y la instalación de nuevas instalaciones fotovoltaicas permitirán una mayor generación de energía.

También gracias al Pirep Local, el Ayuntamiento de Alzira recibió una subvención de 498.980,35 euros para continuar rehabilitando el Casal Jove, que se encuentra un paso más cerca de convertirse en realidad gracias a los Fondos Next Generation.

Una inversión que sigue en la línea ‘Som Alzira’, ya que se pretende que se ponga por delante a las personas y a los cuidados para garantizar una mayor equidad y cohesión social tejida desde la propia ciudadanía con el apoyo de los servicios municipales.

Otro hito remarcable gracias a los fondos comunitarios se ha conseguido con el proyecto ‘Canya a la canya’ del Consorcio Ribera Valldigna, que está empezando a ejecutarse ya y que en Alzira ejecutará más del 33 % del presupuesto.

El sábado 18 de noviembre tuvo lugar una reunión en el marco del proyecto en la que se trataba de dinamizar la participación ciudadana en torno a este proyecto, que tiene como objetivos mejorar la continuidad longitudinal mediante la eliminación de elementos obstructivos; mejorar la continuidad transversal mediante la creación de zonas de amortiguación y laminación; recuperar espacio fluvial; mejorar las infraestructuras de la cuenca baja del Júcar; y estabilizar los márgenes del río.

A nivel económico, cabe destacar que se encuentra financiado al 95 % sobre un coste total de 3,945.209’50 euros y tiene una subvención de 3,747.949 euros y una aportación del Ayuntamiento de Alzira que asciende a los 344.238 euros.

Tomando como base los 14 proyectos estratégicos recogidos en la Agenda Urbana de Alzira, el ayuntamiento se plantea ahora nuevas acciones que continúen contribuyendo a la consecución de los objetivos con los que nació este plan de acción.

Así pues, una de las principales actuaciones será la ampliación del anillo verde y la creación de zonas de refugios climáticos y bosques urbanos.

Otra medida será la creación de un bosque urbano en la zona de la ‘Muntanyeta’ y el ajardinamiento de la zona superior. En este sentido, también se impulsará la renaturalización de los patios escolares, cuyo diseño y ejecución será por fases en los distintos centros educativos de la ciudad.

Una de las acciones más ambiciosas será la ejecución de piscinas, zonas deportivas, auditorio exterior, zona picnic, zona bosque ribera, estación bombeo y depuración de aguas en el Huerto de Redal.

Por su parte, en la zona Torretxó se procederá a la urbanización y creación de un zona deportiva al aire libre, incluyendo el ajardinamiento y un bosque urbano, así como nuevas zonas de parking y áreas dotacionales para seguridad y emergencias.

Por último, se acometerá un proyecto para la ejecución de una plataforma única y ajardinamiento de la Plaza Reino y el entorno de la avenida Luís Suñer y adyacentes, con el objetivo de potenciar el desarrollo económico y la renaturazación de la zona.

Más allá de los fondos Next Generation

El Ayuntamiento de Alzira, a través de su Oficina de Proyectos Europeos Alzira on Europe, ha recibido la aprobación del proyecto ‘RE-FRESH! Let’s adapt to climat change thanks to cool islands (Refresca! Adaptándose al cambio climático gracias a islas frescas)’, que empezó el 1 de noviembre de 2023 y se ejecutará durante 30 meses. Se trata de un proyecto de asociación estratégica entre cinco socios de cuatro países europeos (España, Portugal, Turquía y Francia) que cuenta con un presupuesto global de 400.000euros, de los que Alzira recibirá 94.150euros.

‘RE-FRESH’ es un proyecto que combina la problemática del cambio climático, específicamente el aumento de las temperaturas debido al fenómeno de las islas de calor urbanas, con la necesidad de adaptar los programas formativos de formación profesional a los nuevos retos del siglo XXI, mediante la introducción de innovaciones pedagógicas que mejoran las competencias y habilidades del alumnado de los sectores de la Construcción y la Jardinería.

El consorcio formado para la ejecución del proyecto incluye autoridades locales (Ayuntamiento de Alzira y Beylikdüzü belediyesi de Turquía), dos agencias de arquitectura y paisajismo portuguesas y una red de formación profesional francesa (GIP-FCIP) que lidera el proyecto.

Las actividades principales que se llevarán a cabo son una formación inicial en Portugal en la que las agencias de arquitectura expondrán buenas prácticas referidas a la planificación urbanística para la adaptación al cambio climático y la construcción de refugios climáticos; diseño y construcción de tres manzanas frescas, una en Alzira, otra en Turquía y otra en Francia; tres visitas a estos países para observar cómo funcionan las islas frescas en cada uno de los países y compartir las experiencias; mapeo de las nuevas competencias adquiridas por el equipo de construcción y publicación de una guía de buenas prácticas para la construcción de manzanas frescas en otras localidades, basada en las experiencias adquiridas; y diseño y puesta en marcha de un curso de formación digital para formar a todas aquellas personas interesadas en las habilidades necesarias para poner en funcionamiento una manzana fresca que ayude a mitigar el efecto del aumento de temperaturas debido al cambio climático. Este ambicioso programa, que combina formación y adecuación del espacio público al aumento de las temperaturas, es, sin duda, una excelente herramienta para concienciar a la ciudadanía ya las autoridades locales sobre la necesidad y la conveniencia de poner en marcha medidas que ayuden a mitigar las consecuencias del cambio climático.