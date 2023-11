El colectivo feminista de Algemesí L’Eixam «mantendrá su hoja de ruta» pese a perder la subvención que hasta ahora le otorgaba el ayuntamiento. El nuevo gobierno local, formado por el PP y Vox, decidió retirarle los 2.000 euros de ayuda económica que le otorgaba el consistorio «por pedir el voto para el bloque progresista» en las últimas elecciones locales. «Cuando militas en L’Eixam es imposible no hacer política. Pero eso no significa ser partidista. L’Eixam no hay cabida para el partidismo porque el feminismo va más allá de la política de turno», replica la asociación.

El colectivo fue fundado en 2016. Sus promotoras niegan que se trate de una moda. «El feminismo, como lucha sociopolítica, tiene más edad que muchos de los partidos políticos históricos del país y puede abanderar la conquista de muchos derechos para las mujeres, que beneficia y hace más justa a toda la sociedad». PP y Vox suprimen la ayuda anual a la asociación feminista de Algemesí Durante el debate presupuestario, el portavoz de Vox, Borja Revilla, reprochó a L’Eixam que usara una imagen de milicianas de la Guerra Civil «con las connotaciones y el significado que tiene». Y se preguntó de forma retórica: «¿Esto que tiene que ver con el feminismo?». El colectivo responde con otra pregunta: «¿Cómo es posible este desconocimiento de lo que es el feminismo?». Las feministas de l’Eixam aseguran que luchan para visibilizar y mejorar «la situación de desigualdad a la que nos relega el patriarcado mediante violencias arraigadas en la estructura social, económica y política». Y en este contexto, admiten que resulta evidente que prefieran trabajar «junto a gobiernos que no nieguen la violencia machista y faciliten recursos al movimiento asociativo para continuar con su tarea». El PP no logra el apoyo de sus socios de VOX pese a evitar hablar de ‘machismo’ Y niegan que su petición de votar a los partidos progresistas se hiciera por una cuestión partidista «sino porque forma parte de nuestra acción política promover la participación de las mujeres en todo aquello que puede cambiar las estructuras patriarcales establecidas» para mantener el legado «de aquellas mujeres valientes y libres que tuvieron que vestirse de hombre para estudiar en la universidad, de las milicianas que pusieron su cuerpo en la guerra civil para defender los derechos que promovía la república o de las mujeres que lucharon para incorporarse, en 1997 por primera vez, como integrantes de pleno derecho a las collas muixerangueres». L’Eixam le ha ofrecido al ayuntamiento trabajar «en una relación basada en el diálogo y la colaboración», aunque la actitud mostraba por el nuevo gobierno local prueba que «no hay confluencia con sus líneas de actuación».