El Castellonense prolongó las buenas sensaciones de la remontada frente al Fènix con una goleada por 2-6 sobre el Ràcing de Xàtiva en la Liga Valenta. Las ribereñas controlaron el partido mandando en el marcador e impidiendo cualquier atisbo de reacción de las setabenses. Sandra Celda, Saúco, Inés Cojenero y Marta Lleó con un doblete, junto a un tanto en propia, fueron las autoras de los goles.

Ni los visos de recuperación del Ràcing, ni el recuerdo de las dos derrotas de la pasada campaña, ni el cambio de terreno al menudo Paquito Coloma fueron impedimento para que el Castellonense arrollara al Ràcing de Xàtiva. No fue un partido vistoso, las medidas del terreno no invitan a grandes conducciones de balón, pero éstas tampoco hacen falta cuando ofensivamente los engranajes funcionan. Saúco fue la primera en probar de lejos a la portera con un disparo que salió demasiado centrado. En el siguiente acercamiento con peligro llegó el 0-1. Sandra puso un centro desde la izquierda y Lleó en el segundo palo remató sola. La propia Sandra tuvo el segundo, pero su disparo dio en la portera. La de Polinyà no iba a fallar dos seguidas. Tocando el 45’, Lourdes salvó una entrada en la frontal y asistió a la extremo que la cruzó a la red con la zurda.

El partido todavía se puso más de cara a la vuelta de vestuarios gracias a un tanto en propia puerta a la salida de un córner puesto por Maite. Las locales anotaron el 1-3 en el 60’, pero de poco les sirvió. Cinco minutos después, Lleó, una jornada más, quitó las telarañas de una escuadra con un derechazo que dibujó una bonita parábola. Y la cosa no paró ahí. En el 67’, Maite vio el desmarque de Saúco que superó a la portera -le había negado el gol minutos antes- con un disparo raso. En el tramo final, Patri Poveda le puso un buen balón a Inés Conejero que se internó en el área. No anotó en primera instancia, pero cazó el rechace y convirtió el sexto antes de que el Ràcing hiciese el definitivo 2-6. La próxima semana las albinegras cerrarán el año enfrentándose al intratable Discóbolo, el líder de la Liga Valenta.

En Primera, el Benifaió sigue sin puntos en el fondo de la tabla. Frente a La Unión de Manises no dio mala imagen, pero el potencial de las locales, segundas clasificadas, se impuso en el marcador (4-0).

En Segunda, el Alberic venció con claridad al Muro por 4-0 con goles de Alba Ruiz, Erika Richart, Carla Boronat y Yaiza Bastida. El Sollana goleó al Alcudia de Crespins. Carla Miravalls hizo un póker de goles al que se unió Vanesa Ponce para un marcador de 5-1. L’Alcúdia salió mal parado del intercambio de golpes con el Picassent para un resultado final de 3-6. Sara Barea y Júlia Esteve (2) anotaron los goles blanquirrojos. Al Alzira se le escapó un punto en casa del Ciutat de Mislata B. Carmen Fernández igualó el primer tanto del filial que terminó imponiéndose por 2-1.