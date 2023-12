Maria Teresa, Irmina, Paula i Juanma són els noms de tres metgesses i un metge d’una gran professionalitat i, alhora, un cor gran i una gran empatia amb els malalts. I al costat d’aquestes excel·lents persones, hi ha també altres metges i metgesses que conec (alguns d’ells alcudians), com Jorge Sanz, Mª Carmen Canet, Montse Verdejo, Ramon Trullenque, Llorenç Miralles, Anna Lluch, Paqui Corretger, Zulema Pla o Ernesto Fernández.

L’alcudiana Mª Teresa Estarlich, una metgessa ara ja jubilada, té un extraordinari ull clínic i una especial sensibilitat per escoltar els malalts. Irmina Tarazón, metgessa al Centre de Salut de l’Alcúdia, és atenta i amable, no mira mai el rellotge quan atén els malalts. Paula Amat (alcudiana, que treballa al Clínic de València) i el seu marit, Juanma Sanchis (a l’hospital La Fe de València), són dos professionals de la sanitat excel·lents, senzills i amb una gran bondat.

Per què he recordat aquestes quatre persones del món de la sanitat i els altres que també cite al meu article? Perquè tots ells compleixen, al peu de la lletra, el que ha dit el Dr. Ciril Rozman Borstnar: «Només una bona persona pot ser un bon metge».

El Dr. Rozman, catedràtic de Medicina i professor emèrit de la Universitat de Barcelona, creu (com ho crec jo també), que la bondat de les persones fa que siguen uns bons metges. Fa uns dies es donava a conèixer la campanya, «Gràcies, doctor», impulsada per l’organització mèdica SOMOS Community Care de Nova York i la Pontifícia Acadèmia per la Vida. Aquesta campanya vol valorar el rol del metge i la importància de la relació metge-malalt.

Com deia el bisbe Vincenzo Paglia, president de la Pontifícia Acadèmia per la Vida, «la relació entre el metge i el pacient és el cor de la medicina, que no pot ser reduïda a un receptari o a tecnologies». I és que, com ha dit el bisbe Paglia, «els hòmens i les dones no són només la seua malaltia».

Jesús, que va passar la vida fent el bé, va curar leprosos, cecs o paralítics, ens ensenya a mirar amb empatia i amb sol·licitud els malalts i a cuidar-nos els uns als altres. Com ho fan Mª Teresa, Irmina, Paula i Juanma i molts altres metges. Per això el president de SOMOS, Ramón Tallaj, destacava «el rol de milions de metges, que no només constitueixen la primera línia dels nostres sistemes sanitaris, sinó que sovint van més enllà, convertint-se en bons samaritans», com el personatge d’aquesta paràbola tan entranyable (Lc 10: 25-37).

Jesús de Natzaret és el punt de referència en l’atenció als malalts i per això, «hui els metges són una figura central en l’assistència mèdica i en la humanització de la societat», com diu Mario Paredes, director general de SOMOS.

Com deia Tallaj, «sense metges, el món estaria deshumanitzat». Per això, destaca el Dr. Rozman, «només una bona persona, pot ser un bon metge». Com ho he vist en Mª Teresa, Irmina, Paula i Juanma (i els altres facultatius que he citat abans), cal reconèixer en aquests grans professionals la seua bondat, la seua empatia i el temps i les ganes que posen per ajudar els malalts.