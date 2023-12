Si un partido es de incierto estudio para el técnico de la UD Alzira ese es el de esta tarde. A las 18 h. el conjunto azulgrana se enfrentará al Mestalla en el Antonio Puchades.

Lo que no puede predecir Marc Garcia es el once que tendrá delante. La práctica ausencia de fichajes de Peter Lim en el Valencia CF ha obligado a Rubén Baraja a contar con jugadores que el año pasado se estaban enfrentando a la UD en la cuarta categoría del fútbol español. Es el caso de los Rubo, César Tárrega, Pablo Gonzálbez, Javi Guerra, Martín Tejón, Alberto Marí, Diego López, Fran Pérez y Hugo González. La pasada semana fueron convocados con el primer equipo blanquinegro Cristian Mosquera, el polinyanense Yarek, Diego López, Pablo Gonzálbez y Camus y algunos de ellos estuvieron viendo el partido del filial en la tribuna del San Gregorio de Torrent, pero no jugaron ya que iban a ser convocados de nuevo para el partido de Copa en Vilagarcía de Arousa. Jugaron titulares Gozálbez y Rubo y entraron Marí y Alí Fadal. Ayer fueron convocados contra el Getafe Diego López, Alberto Marí, Pablo Gozálbez, Hugo González y Yarek por lo que está en el aire si hoy jugarán o no. Aunque vuelve César Tárrega de la sanción, es duda por una lesión.

Los blanquinegros no están teniendo mucho mejor rendimiento en el Puchades que como visitantes. Han ganado dos partidos y empatado tres de siete. Cayeron 1-2 contra el Hércules y 0-1 ante el Terrassa.

En la UD Alzira, a la baja por lesión de Pitu se une la del sancionado Lado. Busquets ha estado ausente de varios entrenamientos por un virus y fiebre, pero se confía en que esté al igual que Marenyà y Bono, que volverían de una lesión. El árbitro será el catalán Sergi Carrero Romera, que dirigió la derrota del Mestalla en Santa Eulària y el triunfo del Alzira contra el Aragón el año pasado.