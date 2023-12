Per molts anys, drets humans.

És indubtable que la humanitat progressa respecte al reconeixement i exercici de drets. Posaré un exemple: Seria impensable que hui es penjara una persona en la plaça del mercat de València per ser heretge, com varen fer en 1826, l’Església i el govern de Fernando VII, amb el mestre de Russafa Gaietà Ripoll.

En aquell moment ja s’havien aprovat documents que reconeixien drets en alguns països pioners com la Bill of Rights o carta de drets que va adoptar el Parlament d’Anglaterra el 1689, la declaració de drets (Bill of Rights del 1787) de la constitució dels Estats Units i la Declaració dels Drets de l’Home i del Ciutadà que va adoptar el 1789 l’Assemblea Nacional Constituent francesa.

Hagueren de passar 122 anys des de l’execució del mestre Ripoll i morir milions de persones en la primera i segona guerra mundial i en l’holocaust per a que una representació de tot el planeta acordara en l’ONU el 10 de desembre de 1948 la Declaració Universal dels Drets Humans.

Ara celebrem el 75é aniversari d’aquesta fita de la humanitat. La pregunta obligada és, anem endavant o endarrere? El panorama mundial actual pel que toca al reconeixement i aplicació dels drets humans és molt variat.

El cas més cridaner és la situació dels palestins i palestines, de Gaza i Cisjordània, sotmesos a l’estat d’Israel, que els nega:

El dret a la vida, matant-los, especialment els xiquets de Gaza.

El dret a la llibertat, tancant-los, xiquets també, sense judici per temps indeterminat.

El dret a la seguretat, expulsant-los de les seues terres i de les seues cases i assolant-les.

Especial menció mereix l’estat d’Israel que només ha acomplit la resolució de l’ONU que acordava la seua creació, el mateix any 1948, i cap més.

Dos pobles d’Àsia son privats de tots els seus drets: els Uigurs, xinesos musulmans, que estan patint el genocidi per part de la República Popular Xina; els Roingyes (poble musulmà de Myanmar, estat de majoria budista) també anihilats, un milió dels quals hagué de fugir a altres països.

La situació dels drets humans en els països de majoria musulmana és en general poc satisfactòria: en les teocràcies, com Afganistan i Iran, o en monarquies absolutes com Aràbia les dones ixen molt mal parades en la igualtat de drets respecte als homes, des del dret a l’educació, el dret a treballar, vestir amb llibertat, conduir o casar-se amb qui vullguen.

Els països on el cristianisme o l’islam tenen molt de pes les persones homosexuals, que son emparades per l’article dos de la Declaració, ho tenen molt difícil i pateixen persecució fins la mort, com en Iran o Uganda.

En Rússia el Tribunal Suprem acaba de prohibir la propaganda i publicitat LGTBI+ i també el fet de generar interès i animar a integrar les files del moviment, cosa que permetrà detenir i perseguir les minories sexuals.

Fins i tot a la Unió Europea hi ha la iniciativa "zones lliures d'ideologia LGTBI", impulsada pel Govern ultraconservador polonès de Llei i Justícia amb bona part de la jerarquia de l'Església Catòlica en aquest país, que compta amb l'adhesió de més d'un centenar de ciutats i municipis polonesos i que amenaça amb estendre’s a la veïna Hongria.

Pel que toca a l’Estat espanyol, podem alegrar-nos si ens atenem a la relació de lleis que s’han aprovat en els darrers anys, enumerades algunes per la presidenta del Congrés en la inauguració del període de sessions, o irritar-nos com van fer les dretes. Aquest és l’estat de la qüestió: una sèrie de lleis que reconeixen bona cosa dels drets humans, fins a ser pioners en Europa, i unes forces polítiques, que tenen darrere la jerarquia eclesiàstica, que s’hi oposen aferrissadament portant-les una darrera l’altra al Tribunal Constitucional, encara que després se n’aprofiten d’estes lleis. El cas més cridaner va ser el del Partit Popular que portà al Constitucional la llei que reconeixia el matrimoni entre persones del mateix sexe i a continuació se n’anà tota la direcció, amb Rajoy al front, a la boda del diputat del PP Javier Maroto amb el seu company.

Menció especial es mereixen com han estat violats els drets dels nostres xiquets i xiquetes per retors i frares en els darrers 75 anys, tal com apareix en l’informe del Defensor del Pueblo, i com de mal ho han afrontat, especialment la Conferència Episcopal. En paraules que ells podrien subscriure: d’on havia de vindre llum vingueren tenebres.

A casa nostra, on governa la coalició de PP amb Vox, hi ha una embranzida contra les dones, negant la violència de gènere; contra el col·lectiu LGTBI+, prohibint, allà on apleguen, tot el què parla d’ells i elles i reconeix els seus drets; contra els nouvinguts, cosificant-los o fent-los responsables de furts i violacions; contra les persones que vivim en valencià, dificultant l’ensenyament de la llengua, tornant als tòpics més excloents de la batalla de València dels anys setanta i finançant tot allò que entrebanca el dret dels valencians i valencianes a ser com volem ser.

Per molts anys, drets humans.