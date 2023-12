El pintor Alfred Claros García va nàixer a Valencia l’any 1893 però bona part de la seua vida va transcórrer a Sueca on va morir en 1965. Es va formar en l’Escola de Belles Arts de València i va perfeccionar els seus estudis en París. Se l’inclou entre el pintors valencians més pròxims i més fidels al sorollisme, tant pels temes que va tractar com per les tècniques pictòriques que va utilitzar.

Els seus olis sobre llenç retracten els personatges i les escenes més típiques del món agrari valencià i, particularment, el paisatge riberenc. Ha sigut considerat un pintor «menor» davant els Sorolla, Benlliure i Pinazo, però va saber captar amb fortuna la realitat del seu entorn rural i relativament tranquil en mig d’una època tan convulsa i canviant com la que li va tocar viure. Entre les seues obres més conegudes destaquem les titulades ‘El colombaire’, ‘El tío Navarrot’, ‘El divendres mercat de porcs’, ‘Apunt del Perelló’, ‘Segadors de bova a la Plana’, un excel·lent retrat del mestre Serrano i ‘La Pietat’. Va participar en moltes mostres i exposicions i va ser distingit amb el títol de Fill Predilecte de Sueca. L’Ajuntament de la capital de la Ribera Baixa poseïx una bona colecció d’obres de l’artista. La seua vida i obra pot seguir-se a través d’un magnífic llibre de Joaquín Sellés editat l’any1996.