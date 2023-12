Ni la intercesión de San Judas fue suficiente para que el Family Cash Alzira FS pudiese batir a un Real Betis que encadena su tercera victoria consecutiva (1-4) y va alejándose del descenso. “La valoración del partido no es positiva. Creo que el equipo en términos generales dio la cara e hizo un buen partido pero en la finalización nos costó. Unas veces porque nosotros no estuvimos finos en los últimos 8 o 10 metros y otras porque Molina hizo un partidazo”, comentó el técnico, Braulio Correal, al finalizar el encuentro. No se puede resumir en menos el partido del Family. Gon y Usín estuvieron especialmente activos, con disparos cercanos al poste y el larguero; también forzaron buenas paradas del meta bético. A los 13 minutos, Raúl López marcó su primer gol del año con un zambobazo. Al primer minuto de la segunda parte, con un libre indirecto, Piqueras logró el 0-2. “Al descanso llegamos con un gol encajado y hasta el cinco contra cuatro llevábamos dos en contra, que es una buena media para primera división”, reflexionó Correal. Gon puso la esperanza con el 1-2 en el minuto siete y el partido pudo cambiar si uno de los colegiados hubiese expulsado a Piqueras por cazar a Castejón en una contra, como reclamaron con indignación jugadores y afición. Hugo Alonso, Usín y Carlos García levantaron al Palau con sus disparos hasta que, a falta de dos minutos, Nacho Serra “se comió” un balón para facilitar el 1-3 que desanimó a los aficionados. En los últimos segundos llegó el cuarto.

“Alcanzado el ecuador de la liga, valoramos estar disfrutando de la Primera División y lo seguiremos haciendo. Hay que resetear y seguir trabajando”, indicó Correal. “Hay que ser conscientes de dónde estamos, pero también es cierto que hemos merecido haber tenido algunos puntos más que nos harían ver la situación de otra manera. Si algo tiene el deporte es que te ofrece una segunda oportunidad”, explicó esperanzado Braulio. El Alzira FS saborea una victoria en Primera 33 años después La liga para este fin de semana por partido de la Selección Española y volverá al Palau el sábado 23 a las 20 h. en el primer partido de la segunda vuelta contra el Movistar Inter. Solidaridad y encuentro con aficionados Durante la semana y el mismo día de partido se recogieron 750 kilos de comida no perecedera y más de 250 aficionados aprovecharon la campaña para conseguir una entrada. En el descanso, además, se lanzaron más de cien peluches que la Cruz Roja distribuirá entre los más pequeños. El club ofrece la oportunidad de que los más pequeños y no tan pequeños puedan hacerse fotos con los jugadores del primer equipo en la tienda del club de 17’30 a 18’30 a lo largo de toda la semana. Gon y Fede abren hoy lunes la veda, mañana será el turno a Joan y Panés, el miércoles de Naranjo y Peiró y el jueves los brasileños Gus y Humberto. Además, recibirán una carta que podrán entregar la próxima semana a Dril que las hará llegar a Papá Noel.