El tsunami provocado en las fallas de Alzira por el amago de dimisión de la actual fallera mayor, Zaira Cano, el mismo día de la cena de gala, se ha cobrado la primera víctima. La vicepresidenta de Protocolo de la Junta Local Fallera, Yolanda Orts, presentó el lunes la dimisión en la asamblea extraordinaria convocada por la JLF para intentar calmar las aguas.

Cano, que había solicitado una reunión en la que participaran tanto la JLF como representantes del ayuntamiento para exponer las quejas de falta de información, el hecho que motivó su reacción, no asistió finalmente. Remitió una carta de disculpa por lo sucedido.

La lectura de este escrito, no obstante, no frenó la renuncia de la vicepresidenta de Protocolo. Yolanda Orts declinó realizar ayer cualquier comentario. Tampoco el presidente de la JLF, Bernardo Cortés, quiso pronunciarse sobre el contenido y conclusiones de la asamblea a la espera de una segunda reunión con la propia fallera mayor con la mediación de representantes municipales para intentar zanjar esta crisis. No obstante, algunos presidentes no ocultaron el lunes su malestar por lo sucedido el sábado 2 de diciembre y por la ausencia de la fallera mayor en la asamblea.