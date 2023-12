La Navidad volverá a llenar la plaza Mayor con la propuesta de actividades diseñada por la concejalía de Fiestas para el período compredido entre el 22 de diciembre al 7 de enero.

Esta mañana se ha presentado en rueda de prensa la programación de actividades que se ubicarán en el centro de la ciudad, con la participación del alcalde, Alfons Domínguez, la concejal de Fiestas, Mar Chordá y el técnico municipal, Jordi Verdú.

“La ilusión y felicidad llena las calles de nuestra ciudad, especialmente para los más pequeños de la familia. Este año, hemos trabajado mucho por un proyecto que nos permita poder compartir el tiempo con nuestros amigos, familiares y vecinos, volver a Alzira, volver a casa y volver en Navidad”, asegura la edil de Fiestas, Mar Chordá.

La plaza Mayor de Alzira se convertirá en un espacio navideño para todas las edades en el que se podrá disfrutar de columnas de luz, una decoración que consistirá a crear una ilusión óptica de un túnel de luz y estructuras iluminadas que funcionan como “photocall” donde sacar las mejores fotos navideñas. También habrá un mercado navideño con variedad de alimentación y de artesanía y regalos de madera, con un estilo tradicional y clásico. Desde un gran escenario, sonarán villancicos durante todo el periodo.

El espacio se completa, con una pista de patinaje de 20x10 metros que estará situada en medio de la plaza. “Para nosotros era importando que fuera una instalación no contaminante, por eso es ecológica, de forma que no produce ruido, y como que es sintética; y no tiene hielo, no produce consumo”, ha explicado el alcalde, Alfons Domínguez.

El precio del patinaje es de 2€ por persona, con una duración de 20 minutos. En cada turno podrán entrar 45 personas de todas las edades para disfrutar de un rato divertido y agradable. Todos los menores de 8 años, (incluidos los de 8 años) tendrán que acceder acompañados de un adulto. Los horarios completos se pueden encontrar en el web municipal.

El viernes 22 de diciembre por la tarde, a las 19 horas, se inaugura este espacio, que será gratuito en esta primera jornada. “Animamos a toda la ciudadanía a visitar la plaza y disfrutar allí de estos días tan entrañables y mágicos, con este proyecto pensado para impulsar y mejorar las fiestas de nuestra ciudad”, ha incidió la edil.