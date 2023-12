Álvaro Sabater (Algemesí, 30 años) ha llegado en este 2023 a la cima de su deporte, el cuadriatlón (natación, bicicleta, piragüismo y correr), al proclamarse campeón del mundo. Ha sido una progresión constante, ya que el pasado año ganó el europeo y en temporadas anteriores consiguió medallas en campeonatos de España y competiciones internacionales.

¿Cómo se inició en el cuadriatlón?

Desde bien pequeño siempre he practicado los deportes que seguía mi padre. El primero que practiqué ya destinado a la competición fue el balonmano, en el que junto con mis amigos de los Maristas llegamos a ser subcampeones de España en categoría de infantiles en 2008. Posteriormente, como siempre me ha gustado dedicar horas a entrenar empecé a pasar más horas en el río Júcar practicando piragüismo y centrándome más en este deporte, al cual le debía dedicar más sesiones de gimnasio para poder mejorar. Era un deporte individual y me fascinaba ver mi evolución a medida que dedicaba más esfuerzo y tiempo. Un día en una revista de deporte vi una entrevista a Enrique Peces, que había ganado el Mundial de Cuadriatlón y vi ahí mi sueño, poder competir en esa modalidad. Así que con los trabajos de socorrista de verano me pude comprar una bici y empecé a ponerme metas que fui logrando (primero un duatlón y a continuación un triatlón) y al cabo de dos años, en 2018, pude estar ahí en la línea de salida.

¿Hay algún referente en el que se inspirase?

Enrique Peces fue con quien me ilusioné en esta modalidad. En 2018 compartir salida con él fue mi mayor ilusión. Lo siguiente que me ilusionaba era llegar a su nivel. En 2019 nos volvimos a encontrar, pero era muy superior todavía. Hasta que en 2022, en Cazalegas (Toledo) logré ese sueño de poder alcanzar un muy buen nivel en los cuatro deportes y gracias a ello vino el oro en el Europeo tras una disputada lucha con Borja Estomba, piragüista ganador del Descenso del Sella. En otros deportes no considero que tenga más ídolos, pero sí admiro mucho a los deportistas que son multidisciplinares y muy polivalentes, como es el caso de Andreu Blanes en atletismo y Van Aert en ciclismo.

¿Cuántas horas entrena diariamente?

La media suele ser unas 17 horas por semana a lo largo del año. En verano ascienden fácilmente a las 28 horas semanales, pero en períodos competitivos y de invierno suelo bajarlas, dado que no puedo sumar muchas horas de ciclismo ni piragüismo. No obstante, es una época con entrenamientos de mayor intensidad y con un alto volumen de carrera a pie y gimnasio.

¿El material lo renueva anualmente?

Ojalá pudiera hacerlo, pues la tecnología y los materiales avanzan muy rápidamente. En mi caso, en cuanto al piragüismo sigo usando la misma piragua que me compré en 2015 aunque la pala sí es nueva, me la regaló mi padre antes del Europeo del año pasado. Para el ciclismo, hasta este año he competido con mi bici de carretera que compré en 2014. Hacía su papel y había ahorrado para comprarme una bici de contrarreloj para los triatlones de media distancia pero tras el robo de material que tuve este verano, he tenido que invertirlo en comprarme otra de segunda mano de carretera también, así que la otra tendrá que seguir esperando. En el tema de carrera a pie, sí que renuevo cada año dado el desgaste que sufren las articulaciones y así evitar lesiones. Vengo a usar dos zapatillas de rodaje anuales (las más habituales para los entrenamientos), unas de competición para asfalto y otras de trail para competir en montaña.

¿Lo compagina con el trabajo o el estudio?

Lo compagino con mi trabajo. Soy maestro de Educación Física y Primaria. Pero tengo claro que el trabajo siempre va primero, y el deporte es mi pasión y escapatoria para todo y lo necesito diariamente. Me gustaría competir mucho más y en distintos lugares del mundo pero soy consciente de que no puedo prescindir del trabajo. Por ello mis objetivos y metas principales se presentan cuando viene la temporada de verano y septiembre, donde puedo organizarme y cumplir con mi trabajo. Desde 2021 estoy de maestro interino en la Comunidad Valenciana trabajando en diferentes centros. Este año he tenido la suerte de poder estar en el cole de Carme Miquel de Algemesí, ya que también estoy preparando las oposiciones de Educación Física y debo dedicarle más tiempo al estudio. Estar a 5 minutos de casa y con un claustro de profes tan agradables es insuperable.

¿Le resulta duro o los resultados compensan tanto esfuerzo?

Yo no diría que me resulta muy duro, pues pese a entrenar todos los días lo hago porque lo necesito mentalmente y físicamente. De hecho, me duele más no poder salir a entrenar que hacerlo aunque sea un entreno exigente o las ganas o el clima no acompañen. Durante el año participo en muchas competiciones para estar motivado y en muchas de ellas durante la competición sí que llegas a pensar “por qué me meto en estos jaleos”, pero es cruzar la línea de meta y se olvida todo. Los resultados por supuesto que ayudan mucho seguir con esa ilusión en cada carrera, pero la sensación de vaciarte en una competición y ver que lo has dado todo me resulta mucho más adictivo para pensar en la siguiente.

¿Cuida mucho la alimentación?

Me gusta comer sano y bien, de hecho ha llegado el punto que si como algo diferente con mucha fritura o muchas grasas me sienta fatal y las digestiones se me hacen pesadísimas. He creado un buen hábito alimenticio, pero no soy un obseso ni matemático con las calorías. Suelo comer en relación a los entrenamientos que vaya a hacer o conforme me sienta de fuerzas.

¿Recibe alguna beca o ayuda de las instituciones?

Nada. Antes del Mundial pregunté a la Federación y al ayuntamiento de mi ciudad por si podía acceder a algún tipo de ayuda para costearme los vuelos, facturación de la bici o de cualquier otra forma y la contestación fue negativa en ambos casos. La Federación de Triatlón ni siquiera contestó y el ayuntamiento con el tema de cambio de gobierno decía que no tenía fondos. Así que cargué con todo, pero es algo que siempre he hecho. Solamente espero que en el futuro las ayudas a los deportistas puedan ser mejores y se valoren más.

¿Tiene algún patrocinador que le sufrague el material y los viajes?

Gracias a los resultados de estos dos últimos años, cuento con la ayuda en el equipamiento deportivo de GSPORT, quienes me diseñan la ropa de competición y de ciclismo para verano/invierno. A su vez, este año debo agradecer mucho la ayuda de la Caixa Rural d’Algemesí, pues a causa del mundial se han ofrecido a ayudarme económicamente para sufragar el costo de parte del material deportivo y de las inscripciones de la temporada.

¿Hay alguna de las cuatro modalidades del cuatriatlón que le guste más?

Las que más me gustan son el ciclismo y el correr. El correr me gusta mucho en modo competición. Entrenar fuerte para llegar a un día y darlo todo me apasiona y necesito esa adrenalina. En cambio, el ciclismo me encanta porque puedo pasar más horas entrenando; es un deporte con más carga social y a su vez puedes recorrer grandes distancias conociendo lugares nuevos.

Durante el año no se disputan muchos cuadriatlones. ¿Compite en otras disciplinas como preparación o como motivación para salir de la rutina del entrenamiento?

Totalmente, la temporada de cuadriatlón empieza por Europa en mayo con el inicio de la Copa del Mundo en Portugal, seguido de Polonia, Hungría, Reino Unido, República Checa y Alemania. Son un total de 12 competiciones de las cuales solamente puedo costearme por mis medios una al año y centrarme plenamente en esta. Por ello, la temporada anual me la divido en tres momentos. De septiembre a enero, época de aventuras por la montaña, duatlones de invierno, trails por la nieve, el maratón de Valencia o carreras por etapas con el objetivo de disfrutar del deporte y crear una base sólida de fuerza y resistencia. Luego, de enero a mayo, competiciones fuertes de duatlón y de correr de 10 k para coger ritmos competitivos, y así de abril a julio disputar los triatlones y cuadriatlones con el mejor estado de forma. Este año tengo en mente algo nuevo que me fascina: participar en el Campeonato de España de triatlón de invierno, donde los sectores serán ciclismo, carrera a pie y esquí nórdico, todo ello por las pistas de Vall d’Ansó.

¿Cuál es su mayor consejo para un principiante en cuadrialón?

Qué se divierta y haga siempre caso de lo que le apasione y le haga soñar en grande. Las personas nos movemos por estímulos, atreverse a nuevos deportes, nuevas rutinas, nuevos objetivos… hace que estemos siempre con ganas de más y con la ilusión en los ojos. Pero en cuenta al cuadriatlón en concreto, aconsejaría que se sintiera seguro en las cuatro disciplinas y llegado este momento que se adentre en cualquiera de ellas como duatlones, triatlones, acuatlones, carreras de asfalto, trails… Todo ello nos hace salir de la zona de confort, mejorar y hacernos más polivalentes a la vez que fuertes mentalmente.

¿Tiene más aficiones aparte del deporte?

El deporte es mi forma de vida 100 %, lo necesito, pero me encanta viajar y el mundo de la fotografía. Ambas aficiones son perfectamente compatibles, pues los viajes que organizo siempre acaban teniendo como objetivo una competición o bien consigo sacar mi tiempo para explorar y correr por nuevos lugares e inmortalizarlos con mi cámara. Mi pareja es igual que yo en ese aspecto, así que lo tenemos fácil en casa para organizarnos.

¿Cuáles considera que son los apoyos fundamentales para poder afrontar estos retos?

Mi familia siempre me ha inculcado una cultura y valores que me han hecho ser como soy y les estaré siempre agradecido. Siempre me ha gustado pasar tiempo conmigo mismo y conocer mis límites y de ahí probablemente mis resultados y mi ímpetu por mejorar y marcarme nuevos retos a batir. Pero el punto de inflexión fue con el primer Campeonato de España de Cuadriatlón, donde mi hermana Julia fue la que me apoyó y se embarcó conmigo a esta competición donde todo era nuevo para mí. Desde aquí seguimos juntos en los otros campeonatos nacionales hasta el primer Mundial donde fuimos a Reino Unido. Ahora sigue estando presente y remueve cielo y tierra por ayudarme y se le ha unido mi pareja con la que juntos seguimos en busca de superar nuevos límites.