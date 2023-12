La nutria va camino de convertirse en un animal habitual en los ríos de la Ribera, como lo fue décadas atrás. Los rastreos que realiza periódicamente la Fundación Limne y los testimonios gráficos de amantes de la naturaleza constatan su presencia en el Xúquer hasta Algemesí, cuando hace apenas tres años como mucho se había adentrado hasta el embalse de Tous. En el Albaida también ha encontrado acomodo.

La reincorporación de este mamífero a los ecosistemas fluviales valencianos avanza a pasos agigantados. La propia fundación estimó, hace tres años, que el territorio que ocupaba la nutria en la Comunitat Valenciana se había multiplicado por diez en un cuarto de siglo. «Ha experimentado un crecimiento exponencial. No hace tanto se consideraba una especie en peligro de extinción en nuestro territorio, había desaparecido casi por completo», explica Sales Tomás, ambientóloga y directora de Limne, que añade a continuación: «Apenas quedaban reductos pequeños en Morella y el interior el río Cabriel. Ahora se ha recuperado lo suficiente como para que la consideremos un animal en situación vulnerable y cabe esperar que, de seguir esta progresión, en poco tiempo desaparezca del catálogo de especies protegidas».

Primeros avistamientos

Tras el confinamiento por la pandemia, varios ejemplares de nutria se dejaron ver en el río Albaida, a su paso por Manuel. La menor contaminación fluvial y ambiental, así como la escasa actividad humana, alentó a las nutrias a adentrarse en nuevos territorios y comprobar si reunían los requisitos para continuar con su expansión. «Lo cierto es que la población ha avanzado mucho en poco tiempo. Tenemos ríos mucho más limpios que hace cincuenta años y se ha hecho una fuerte apuesta por recuperar el bosque de ribera y eliminar las cañas, lo que propicia que encuentre cobijo», expone Tomás.

De igual modo, la ambientóloga destaca su adaptación a nuevos hábitos alimenticios, algo que se ha descubierto mediante el análisis de heces. Ha sustituido los peces por otro tipo de animales como anfibios, tortugas o cangrejos (entre ellos el cangrejo azul, una especie invasora que amenaza el ecosistema fluvial). «Ahora falta que alcance el curso más bajo del Xúquer, aunque para que eso pase debería haber un bosque de ribera mejor conservado», concluye Tomás.

Más de un año de fototrampeos

Un vecino de Algemesí aficionado a realizar fototrampeos, Juan Ramón, es el responsable de haber documentado la presencia de la nutria en la localidad. No fue nada fácil. «En enero hará dos años que empecé a realizar fototrampeos, pongo mi cámara con un detector de movimiento en medio de la naturaleza y espero los resultados», indica Juan Ramón que continúa: «Poco a poco localicé tejones, jablíes, zorros, garzas reales o jinetas, pero no encontraba ninguna nutria. Sabía que sería difícil, pero confiaba en que podía hacerlo. No fue hasta abril de este año que lo conseguí». Desde entonces, Juan Ramón ha captado imágenes de nutrias en diversas ocasiones. «Jamás imaginé que podía descubrir toda esta fauna», indica.