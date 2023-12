La Pirri Jazz Band ha dado por concluido el año 2023 del Ateneo Musical con un concierto del Ciclo de Conciertos de Invierno del Ayuntamiento de Cullera ante un Auditorio Municipal abarrotado. Nadie se quiso perder la actuación de la Pirri Jazz Band, que interpretó hasta siete piezas de jazz y unos villancicos con la colaboración del Coro del Ateneo Musical.

Empezaron con 'Milestone', de Miles Davies, como carta de presentación. Después de la introducción al concierto de Dani Molina, director de la agrupación, interpretaron 'The Girl from Ipanema', de Antônio Carlos Jobim, y 'Chameleon', de Herbie Hancock, con un solo de saxo del propio Dani Molina. A continuación llegó un blues, 'St. Louis Blues', de W. C. Handy, 'No Moon at all', de Red Evans & Dave Mann, con la voz de África Molina, y 'Route 66', de Bobby Troup. Para acabar la primera parte, la Pirri Jazz Band interpretó 'Caravan', de Duke Ellington.

En la segunda parte, el primer villancico fue 'Have yourself a merry good Christmas' con la voz de África Molina. Después, el Coro del Ateneo interpretó 'Santa Noche' mientras el Coro Infantil y parte del Coro dejaba en el escenario unas velas. Para finalizar, las tres agrupaciones juntas interpretaron 'El trineu' (Jingle Bells) y 'A Belén me'n vull anar' con un toque de swing.

'Christmas never gets old', 'Sant Jose hace colada', '25 de diciembre', 'Fum, fum, fum' y 'Diciembre congelado' fueron las piezas con las que las agrupaciones de la Ateneo Musical desearon una Feliz Navidad a todas y todos los presentes.