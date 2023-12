Una pareja de transeúntes y un mendigo más solitario que ha ocupado después otra de las puertas de acceso malviven desde hace una semana en la fachada del antiguo Cine Colón, un céntrico inmueble por el que suspira el Ayuntamiento de Alzira para transformarlo en un edificio sociocultural. La existencia de esos individuos transcurre ajena a la ajetreada actividad que se desarrolla a su alrededor. Se han convertido en una imagen que emborrona la pretendida bondad del espíritu navideño hasta configurar un retrato más fidedigno de la sociedad actual.

El Departamento de Servicios Sociales del ayuntamiento les ha brindado ayuda en varias ocasiones pero la rechazan. Agentes de la Policía Local también se han acercado para identificarles e interesarse por ellos. Pero no piensan marcharse. Alegan que no incumplen ninguna normativa legal y defienden su derecho a vivir en libertad. Su presencia compone una icónica estampa que certifica que los espejos de la realidad nunca deforman.

Los tres han escogido uno de los enclaves urbanos más concurridos de la ciudad para aposentarse: la principal vía de acceso al ayuntamiento y otros edificios oficiales. Los restos arqueológicos de la vieja muralla que rodeaba la isla fluvial todavía son visibles a escasos metros de donde duermen y amontonan sus escasos enseres los tres mendigos. Por ese enclave circulan cientos de viandantes cada día. Algunos de ellos han ofrecido limosnas a los indigentes y la mayoría de los ciudadanos se preguntan cómo es posible que puedan pernoctar allí.

Son la cara de la pobreza más visible en la ciudad pero no la única. En el garage subterráneo de Tulell, la zona de expansión urbana que se prometió llena de rascacielos y lujosas viviendas con envidiables vistas y que ha acabado convertida en un inmenso solar repleto de maleza, alberga a otros indigentes y también se han detectado en las históricas murallas y en algunas casas deshabitadas de la ciudad. La concejala de Servicios Sociales, Amèlia Blanquer, lamentó ayer el escaso margen de maniobra que la ley concede a los ayuntamientos para intervenir en estos casos. «Vivir en la calle no es ningún delito y la policía no puede actuar si se niegan a abandonar el espacio que ocupan», aclara la regidora.

Sutilezas e hipotermia

Blanquer ha visitado en dos ocasiones, junto a la jefa del departamento de Servicios Sociales, a los transeúntes y no ha podido convencerles. «En estos casos solo cabe ser más sutil y para eso hemos pedido que intervengan los psicólogos», puntualiza. Alzira no dispone de albergue. La legislación impide habilitarlo en ciudades menores de 50.000 habitantes. Por eso se les propuso pagarles su traslado a Valencia para que ingresaran allí en un centro municipal y se negaron.

La concejala de Servicios Sociales, que no ha logrado convencerles, teme que el intenso frío empeore la situación

La llegada del frío intenso eleva la preocupación de las autoridades, que ya se han coordinado con la Cruz Roja para ofrecer techo, calefacción y bebidas calientes a los transeúntes, aunque, eso sí, antes habrá que persuadirles.