Los tenientes de alcalde del gobierno de Montserrat salido de la moción de censura firmada por PP, Vox y Aigua que no disfruten de una retribución en régimen de dedicación exclusiva o parcial cobrarán 650 euros brutos por cada reunión de la junta de gobierno, según la propuesta aprobada esta semana en el pleno extraordinario de organización del nuevo ejecutivo, que prevé la celebración de entre una y dos sesiones de la comisión de gobierno al mes, según ha señalado el alcalde, Sergio Vilar.

La cantidad supera ampliamente los 146,54 euros brutos que percibirán los ediles por asistencia a los plenos ordinarios, los 87,72 en el caso de los extraordinarios, o los 110 de las comisiones informativas. El socialista Josep Maria Mas ha denunciado que se trata de una asignación «encubierta» de un sueldo a los dos miembros del gobierno que no cuentan con dedicación exclusiva o parcial, el primer y segundo teniente de alcalde, Carlos Martínez (Vox) y Vicente Belenguer (Aigua), que al optar por este régimen de indemnizaciones también cobrarán por asistencia al pleno y la comisión informativa.

«En un ayuntamiento como el de Montserrat la junta de gobierno es un órgano que no es decisorio, trata expedientes de trámite y pueden durar como mucho diez minutos. Que esos diez minutos vayan a costar 650 euros es la mayor crítica, pero el trasfondo es otro, es una forma que tienen de cobrar. Podrían estar liberados al 40 o al 50 % y ya está, pero posiblemente tienen otro tipo de ingresos y por razones fiscales se están aprovechando de la administración», señala Mas, que asegura que la periodicidad de las juntas de gobierno ha quedado fijada en dos al mes, el segunda y la cuarta semana.

Josep Maria Mas asume que en otros mandatos ya se ha seguido esta práctica, pero defiende que el importe que ahora va costar la junta de gobierno «es más del triple de lo que en la anterior legislatura se pagaba» ya que, defiende, aunque el edil de Aigua cobraba por asistencia, «solo había una al mes».

El nuevo alcalde de Montserrat, no obstante, defiende que el importe no resulta tan elevado si se tiene en cuenta que en el anterior mandato, con el PSOE en la alcaldía, la indemnización por asistencia a este órgano de gobierno era de 490 euros brutos. «No hemos pasado de 90 euros a 600, es lo que solicitaba el concejal de Aigua y es lo mismo que había pedido al PSOE. No es un sueldo, porque no se puede denominar así, pero él tiene unas concejalías y unas tareas que se ven representadas en la junta de gobierno, en la que hemos delegado funciones para que tenga más importancia». Sergio Vilar defiende que se trata de una práctica que «habitualmente se ha estado haciendo en Montserrat» y señala que, en el pleno, ni siquiera la oposición votó en contra, ya que tanto PSOE como Compromís optaron por la abstención.

El nuevo gobierno ha previsto que tanto el alcalde como el concejal de Vox Juan José Rández cuenten con dedicación exclusiva. Vilar tendrá una retribución bruta anual de 41.047 euros -la misma que su antecesor- mientras que el edil de Seguridad Ciudadana y Cultura cobrará 31.891 euros brutos, también el mismo importe que los concejales liberados al 100 % en el anterior gobierno. Las populares Laura Sanjuán y Gemma Alemany tendrán una dedicación parcial al 75 % por la que percibirá 30.785 euros brutos, mientras que Nicolás Blasco disfrutará de una dedicación parcial al 25 % que se traducirá en una retribución de 10.261 euros. El importe de los salarios de estos cinco miembros del tripartido se aproxima a los 145.000 euros y es muy similar al coste de la coalición PSOE-Compromís que arrancó la legislatura, si bien en este caso habrá que añadir las indemnizaciones que percibirán los dos ediles que cobrarán por asistencia, entre las que se incluyen los 650 euros por cada sesión de la junta de gobierno.

En el nuevo gobierno, e concejal de Vox Carlos Martínez ostentará la primera tenencia de alcaldía, además de gestionar las áreas de Agricultura y Patrimonio, mientras que el representante de Aigua será el segundo teniente de alcalde responsable de Urbanismo, Urbanizaciones y Agua.