La Ribera despide el año con un déficit de lluvia del 34%

El año que llega a su fin deja en la Ribera algunos de los fenómenos meteorológicos más significativos de la Comunitat Valenciana como el récord de calor en España que el observatorio de Sumacàrcer marcó el 10 de agosto con 47,3 º C o las lluvias torrenciales registradas en la madrugada del 14 de septiembre entre Algemesí, Sueca y Cullera, que provocaron pequeñas inundaciones. Este episodio extraordinario no impedirá, no obstante, que la comarca despida el año con un déficit generalizado de lluvia, más acusado si cabe en la Ribera Alta que en la Baixa, según el balance provisional del año realizado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a fecha 19 de diciembre.

La precipitación acumulada hasta ese momento en la Ribera Alta era de 380,1 l/m2, cuando el registro esperado en base al promedio del período 1991-2020 era de 576, lo que se traduce en una anomalía negativa del 34 %, mientras que en el caso de la Ribera Baixa los 449,3 l/m2 acumulados representan un déficit del 27 %.

La Casella encabeza el ranking

La ausencia generalizada de lluvias en toda la Comunitat Valenciana tampoco impide que el observatorio ubicado en el valle de la Casella (Alzira) lidere, a falta de diez días para acabar el año, los registros de lluvia con un acumulado de más 660 litros por metro cuadrado.

La delegación territorial de Aemet ha publicado esta semana tanto el avance del otoño climático, que abarca el trimestre comprendido entre los meses de septiembre y noviembre, como el avance del año completo. En el caso del otoño, la Ribera encabeza los registros de lluvia con las precipitaciones torrenciales de mediados de septiembre, que dejaron acumulados de más de 80 litros en menos de una hora entre Algemesí, Sueca y Cullera, donde se superaron en poco más de dos horas, entre las 4 y las 6 de la madrugada del día 14, los 150 litros.

Estos registros provocan que, en el caso de Algemesí, se cierre el otoño con un superávit de lluvia del + 65 % tras un acumulado de 372 litros, si bien se trata de registros muy localizados en un contexto generalizado de déficit. Valga como ejemplo que en el observatorio de Sumacàrcer la ausencia de lluvia se traduce en un déficit del 59 %o que en la Casella, el observatorio que destaca por sus elevados registros, arroja en este trimestre un déficit del 2 %.

Aemet advierte en su informe que si da la impresión de que el otoño ha sido mucho más seco de lo que demuestran los datos es porque el 90% de la precipitacion del trimestre se acumuló en los primeros 19 días de septiembre ya que con posterioridad se han encadenado tres meses sin apenas lluvia.

Extremadamente cálido

El otoño climático también fue extremadamente cálido en la Ribera con teperaturas hasta 1,8 º C más altas de lo normal, un registro que aporta el observatorio de Sumacàrcer, que registró entre septiembre y noviembre una temperatura media de 21,7 º C. Las estaciones de Montserrat, Polinyà o Turís arrojan temperaturas 1,7 º C por encima del promedio histórico mientras que la anomalía fue en Carcaixent de +1,6 º C.

Aemet también define el año como extremadamente cálido con la previsión de que se alcance una temperatura media 1,4 º C superior a la del promedio climático normal.

En el análisis de la agencia estatal del año destaca las temperaturas de récord que marcaron los termómetros aqul 10 de agosto ya que además de los 47,3 º C de Sumacàrcer, ese día se alanzaron 46,4 º C en Carcaixent y 45,6 º C en Montserrat.