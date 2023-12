La suerte también ha sonreído a Sollana con parte del quinto premio recaído en el número 86.007.

El listado de administraciones que han vendido algún décimo de este número incluye la oficina mixta ubicada en la calle Ausiàs March 1 de Sollana -es despacho de lotería y estanco – aunque, a la espera de la comunicación oficial desde Loterías y Apuestas del Estado, los responsables de la oficina no han podido concretar cuántos décimos se han podido vender.

“Qué me dices, el número me suena, pero no nos han dicho nada”, ha sido la expresión de sorpresa. Cada décimo ha resultado agraciado con 6.000 euros.