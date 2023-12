És de tots conegut que els valencians i valencianes pertanyem a la civilització cristiano-occidental. Esta condició comporta la tinença d’un corpus cultural propi; un conjunt de manifestacions artístiques, festes, tradicions, creences, costums, llegendes, relats, danses o cançons que formen part del nostre patrimoni i que cal preservar. La resta de civilitzacions que compartixen el món, com l’eslava, la islàmica o la xinesa –entre altres– també són garants en la salvaguarda de les seues tradicions més particulars i genuïnes.

Entre eixes tradicions ben nostrades es troba el Nadal, festivitat heretada dels nostres avantpassats i que s’ha mantingut fins als nostres dies, encara que tamisada pel pas dels segles.

Alzira, encara que és la Ciutat de la Taronja peró no del Nadal –designació que ostenta Alcoi– celebra un conjunt de manifestacions al llarg del cicle nadalenc amb unes característiques pròpies que cal comentar.

El dia de la Puríssima i el dia de Santa Llúcia

El dia 8 de desembre, dedicat a la la Immaculada Concepció –o de la Puríssima Concepció– és el dia que, per tradició, es preparen i disposen els adorns nadalencs com el betlem i l'arbre de Nadal. Alguns i algunes, duts per l’emoció o pel desconeixement, adornen la llar molt abans d’esta data. També cal recordar que hi ha que guardar-ho tot de nou una vegada passen les festes, no siga el cas que es mantinga –per pur meninfotisme– la figura de drap del Pare Noel penjada d’algun balcó durant mesos (açò passa i tots ho hem observat alguna vegada per la ciutat). A Alzira, ja tenim documentat al segle xviii un carrer de la Puríssima al barri de Sant Joan.

El 13 de desembre, dia de santa Llúcia, és considerat tradicionalment la data d'inici de les festes nadalenques, encara que alguns avancen eixe moment al dia 6 de desembre, festivitat de sant Nicolau. A Alzira, ja es troba documentat al segle xvi un carrer dedicat a la santa al barri de la Vila.

La Grossa de Nadal

Poc abans del sorteig de la grossa de Nadal del dia 22 és costum dels fidels acostar els dècims i participacions de loteria al Crist, sant/a o Mare de Déu que més devoció els transmeta però, en especial, és popular fer-ho amb la imatge de sant Judes Tadeu, patró de les causes perdudes, difícils o desesperades i titular del barri alzireny del Pont de Xàtiva. És tanta la veneració i popularitat al sant en la ciutat –patró local dels bouers– que inclús ha aconseguit que el popular i tradicional barri alzireny del Pont de Xàtiva siga conegut en l’actualitat amb el seu nom.

El segon dia de Nadal

Per desgràcia, hem perdut la tradició valenciana del Segon Dia de Nadal. Generalment, el Dia de Nadal se celebrava amb la família de la mare i es cuinava el pantagruèlic putxero amb pilota i el Segon Dia de Nadal es festejava amb la família del pare. En l’actualitat, aquelles famílies que per qualsevol circumstància no han pogut reunir-se el dia de Nadal ho fan el dia de Cap d’Any, encara que la costum va perdent vigència amb un ritme vertiginós en allò que fa a les relacions familiars, perquè tots es troben cansats pels excessos de la passada nit de Cap d’Any, principalment, alguns jóvens amb pares que no els han infundit la cultura de l’esforç. I ja se sap que: «gent jove, pa blanet».

El trenta de desembre. Dia de la ciutat

El 30 de desembre de 1242 –vespra de sant Silvestre– Jaume I conquerí Alzira pacíficament per capitulació i la incorporà d’eixa manera a la civilització cristiano-occidental en un episodi important per a la conquesta i creació del nou Regne de València. L’actual societat, cultura i identitat alzirenya –i també valenciana– no haguera sigut possible sense les bases instaurades per Jaume I. En commemoració, se celebra eixe dia a la vesprada una processó cívica amb la devallada de la senyera pròpia de la ciutat pel balcó principal de la casa consistorial. Una vegada de tornada a l’Ajuntament té lloc un ple extraordinari per al lliurament de les Insígnies d'Or amb l'Escut de la Ciutat en què s'homenatja anualment, des de l’any 1993, aquelles persones físiques o jurídiques relacionades amb la ciutat i que s'han distingit per la seua trajectòria i per contribuir al progrés econòmic, social, cultural i esportiu de la ciutat. La bandera alzirenya presidix els actes del Dia de la Ciutat des de 1995; fins a eixe any s’emprà la senyera de la Comunitat Valenciana.

I sembla que no pot existir cap acte institucional si no es crea controvèrsia. I, així, en novembre de 2012 el partit Esquerra Unida demanà públicament que es reconeguera l’origen islàmic de la localitat en els actes oficials del 30 de desembre. L’any 2015 se suprimí dels actes institucionals el tedèum en acció de gràcies de l’interior del temple de Santa Caterina que es feia des de l’any 1995. En el número 3 de la revista d’estudis locals Algezira-Xúcar s’informava en la seua secció La ciutat més a més de la següent notícia: «El dia 19 de desembre de 2019, el regidor de Vox, Ricardo Belda, qualifica de pantomima la processó cívica que cada any, el 30 de desembre, té lloc amb la Senyera de la ciutat. Compromís ix al pas de les seues declaracions demanant respecte per als símbols oficials de la ciutat».

El Ple de l’Ajuntament acordà l’any 2019 que un espai del barri del Crist portara el nom de plaça del Trenta de Desembre, en record i commemoració del Dia de la Ciutat.

Els Reis d'Orient i Sant Nicolau

Els Reis d’Orient –Melcior, Gaspar i Baltasar– també són coneguts popularment com els Reixos. A terres valencianes és tradicional que els regals de Nadal als xiquets i xiquetes els porten els Reis d’Orient la nit més màgica de l’any, la del 5 al 6 de gener. La vesprada del dia 5 s’organitza a Alzira la cavalcada de benvinguda a Ses Majestats durant la qual els Reixos solen anar muntats en carrosses i una vegada finalitzada la mateixa la màxima autoritat de la ciutat els entrega, en acte públic, les claus de totes les cases d’Alzira perquè hi puguen entrar a deixar els regals. La primera cavalcada de Reixos a la ciutat fou l’any 1928 organitzada pel setmanari El Heraldo de Alzira. Dies abans de la festivitat els xiquets i xiquetes escriuen les seues cartes enumerant els regals que volen i els mèrtis pels quals mereixen rebre’ls i aprofiten la visita a la ciutat dels visirs o patges reials per a entregar-les. També és costum acompanyar els xiquets i xiquetes fins als dos lleons de la frontera de l’edifici de Correus i allí ficar la mà en la boca d’un dels animals per a depositar la màgica carta. Abans de gitar-se els xiquets i xiquetes la nit del 5 de gener, és costum també deixar uns dolços o galletes als Reixos i llet per als camells, inclús també deixar les sabates a la vista en algun lloc de la casa perquè els Reis sàpien quants xiquets i xiquetes hi ha a casa. Al sendemà, 6 de gener, és festiu; eixe dia els xiquets i xiquetes disfruten dels seus regals. Any rere any i seguint la tradició, els Reixos seguiran portant joguets per als xiquets i xiquetes i carbó per als majors que es porten mal. Els Reixos tenen una plaça a Alzira al seu nom des de l’any 2014 però que, inexplicablement i amb una falta de tacte institucional de la ciutat amb els tres Reis d’Orient, encara no ha sigut inaugurada oficialment pels mateixos aprofitant una de les seues visites anuals del 5 de gener a Alzira.

Un altre personatge vinculat íntimament amb els xiquets i xiquetes és el Pare Noel, també conegut com el Pare Nadal, Santa Claus o sant Nicolau. Segons la tradició, el Pare Noel és el que porta regals la Nit de Nadal. A Alzira el tenim representat en una imatge que es venera en el santuari de la Mare de Déu del Lluch des de l’any 1985, obra de l’escultor Vicente Rubio. Antigament es trobava en l’antiga sagristia de l’església de Santa Caterina un retaule de sant Nicolau, ara desaparegut, del qual diu Jaume Cervera al seu llibre Las tres púrpuras de Alzira (1707) que era antiquíssim.

Altrers actes i activitats típicament nadalenques

La ciutat d’Alzira disfruta d’una àmplia programació d’activitats i actes durant el Nadal d’acord amb la seua capitalitat comarcal amb l’organització de diverses exposicions, concursos, animacions i també amb la programació d’activitats familiars relacionades amb el món de les arts. La tradicional fira d’atraccions de Nadal és coneguda en tota la Ribera, també s’organitzen una pujada i baixada del betlem a les muntanyes alzirenyes i una ruta urbana per a visitar els betlems amb la col·laboració d’associacions i veïns. Altres col·lectius també participen activament com és el cas de la Societat Musical d’Alzira que organitza –entre altres coses– el seu popular i emotiu Retaule de Nadal que duen a terme els alumnes del centre, l’Agrupació Ibn Jafadja –que pertany a la mateixa sma– celebra la festivitat amb un concert de nadalenques a la plaça Major i també la Coral Polifònica Ciutat d’Alzira participa amb la celebració d’un concert especial.

També cal ressaltar de les tradicionals celebracions litúrgiques del cicle nadalenc la popular missa del gall que se celebra en les distintes parròquies de la ciutat la mitjanit entre el 24 i el 25 de desembre en commemoració del naixement de Jesús.

En record dels nostres

Finalment, cal recordar als nostres volguts i volgudes que ja no estan entre nosaltres i, així, també és tradició en estes dates tan assenyalades fer visita al cementeri per a, d’alguna manera, trobar-nos més reconfortats recordant aquella dita: «Només mor qui és oblidat». I amb esta veritable sentència cal celebrar tots i totes el Nadal, perquè mentres els recordem, ells i elles trobaran un seient a la nostra taula, en Nadal i totes les dies de la nostra vida.