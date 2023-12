La Pobla concluye 30 años después la reforma del antiguo cine Monterrey

De no ser porque ha supuesto mucho trabajo, podría considerarse un regalo navideño. Las obras del antiguo cine Monterrey de la Pobla Llarga han concluido más de tres décadas después. La alcaldesa, Neus Garrigues, tiene claro que el fin de la intervención supone «un antes y un después» en la historia de la localidad.

El ayuntamiento todavía está pendiente de los trámites administrativos necesarios para poder abrir al público la renovada instalación. Sin embargo, esta es la parte que menos preocupa al gobierno municipal. «Solo quedan cuatro papeles, hablando rápido. Una vez se completen estos procedimientos, ya podremos utilizarlo. Lo importante era acabar la obra y lo hemos logrado», expone Garrigues.

La propia alcaldesa reconoce que la duración de la reforma ha sido motivo de mofa en la Pobla durante décadas: «Aquí todo el mundo comparaba las obras del Monterrey con la Sagrada Familia. Yo recuerdo haber ido al antiguo cine y ver películas, pero ya hay varias generaciones que han crecido sin saber siquiera lo que era porque ha estado cerrado todo este tiempo», asegura.

Los comentarios jocosos sobre la eternización del proyecto no son fruto de la casualidad. Las aspiraciones del ayuntamiento por convertir el antiguo cine en un auditorio se remontan a principios de los años noventa. No obstante, no fue hasta 2008 cuando se dio el empujón que parecía iba a ser definitivo. Tampoco fue así, ya que la crisis frenó toda inversión. El proyecto diseñado entonces es el que se aprovechó, ya en época más reciente, para, con algunas modificaciones puntuales para adaptarse a la legalidad vigente, desarrollar la transformación del Monterrey.

Gran inversión

A principios de este año se retomaron las obras con una inversión cercana a los 800.000 euros que el consistorio recaudó de ayudas autonómicas y provinciales. Y antes de que acabe, el Monterrey ya ofrece su mejor imagen. «El antiguo cine nos ha dado muchos disgustos, es cierto. Pero era una intervención muy necesaria porque necesitábamos contar con un auditorio así. Han pasado demasiados años y proyectos, nadie confiaba en que se pudiesen acabar, pero ya podemos decir orgullos que hemos completado la intervención. El ayuntamiento ya ha firmado la recepción de las obras y esperamos poder abrir pronto las puertas del Monterrey», sostiene la alcaldesa.

El ayuntamiento ya ha ofrecido a sus vecinos un pequeño aperitivo en forma de vídeo, que ha compartido en redes sociales para mostrar el resultado de la reforma. Con todo, dada la importancia del proyecto, planea celebrar la apertura del cine Monterrey de forma especial. «Todavía estamos pensando cómo va a ser su reapertura, pero algo haremos, seguro. El qué dependerá de la fecha en la que tengamos la licencia para abrir. Somos conscientes de que mucha gente lo espera», concluye la alcaldesa.

El Ayuntamiento de la Pobla Llarga todavía debe resolver cómo habilitará los asientos del renovado cine Monterrey. La compra de las butacas acabó en el juzgado, que acreditó el pago a un empresario, por duplicado, sin que las ofrecidas al consistorio pudieran montarse y, por tanto, ser utilizadas. La instalación carece de asientos fijos y el consistorio debe ahora comprar nuevas sillas para el público.