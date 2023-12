El nuevo gobierno de Montserrat salido de la moción de censura, la coalición formada por PP, Vox y Aigua, no contempla activar el servicio de recogida de restos de poda puerta a puerta que había diseñado el anterior ejecutivo y mantendrá el actual sistema con el camión que recorre las numerosas urbanizaciones y colonias del término municipal para cargar los residuos vegetales depositados por los residentes en los puntos señalados. Así lo ha anunciado el nuevo alcalde, el popular Sergio Vilar: «El puerta a puerta se ha aparcado y veremos si se puede implementar de cara al futuro, pero antes de implantarlo tendríamos que hacer una prueba para ver si los vecinos se aclimatan a este procedimiento, sin ninguna exigencia y menos pagando», señala Vilar.

Los tres socios del actual gobierno ya impusieron su mayoría en octubre, cuando todavía ocupaban el banco de la oposición, para dejar sin efecto la tasa aprobada en el anterior mandato como base del nuevo servicio de recogida puerta a puerta. La ordenanza aprobada en diciembre de 2022 establecía una tasa de 37,96 euros al año para las viviendas situadas en parcelas de entre 400 y 799 m2 y de 52,81 euros para las construidas en parcelas de más de 800 metros al objeto de implantar un sistema novedoso en la Ribera que buscaba evitar la eliminación incontrolada de restos vegetales o su acumulación en torno a contenedores de basura dado el peligro que representan.

Los grupos que hoy conforman el gobierno alegaban que había municipios en el entorno que estaban ya ofreciendo este servicio «sin ningún coste adicional para los vecinos» y señalaban que su implantación no dejaba de ser una prueba piloto que no debía ser costeada por los vecinos ante la posibilidad de que el sistema no fuera eficaz.

«Seguirá como hasta ahora»

El gobierno anterior, liderado por el PSPV-PSOE, aprobó la tasa aunque no llegó a poner en marcha el servicio ni en el anterior mandato ni en los pocos meses que ha ostentado responsabilidades en el actual. El nuevo gobierno ha «aparcado» este sistema de recogida. «La tasa está anulada, en los presupuestos ya contamos con eso y el servicio no está en marcha. La poda se seguirá recogiendo como hasta ahora, con el camión que tiene el ayuntamiento con un ‘renting’ en los puntos habituales de las urbanizaciones», ha detallado el alcalde.