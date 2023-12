La UD Carcaixent ha coronado 2023 como el único equipo invicto de los cuatro grupos de la Primera Valenciana y clasificado para los cuartos de final de la Nostra Copa al eliminar a uno de los grandes de la Lliga Comunitat, el líder del grupo sur, el CF Benidorm de David Villa. A los 15 minutos de partido Adnan logró el único tanto del encuentro con el que celebraba su retorno tras un mes ausente. Los ribereños hicieron valer un terreno de juego de menores dimensiones que el Guillermo Amor donde los de la Marina podían lanzar menos ataques «y nosotros nos esforzamos con las coberturas y ayudas defensivas», explicó el técnico Xesco Ortiz. Incluso en la segunda parte «tuvimos tres ocasiones y un penalti y ellos no crearon peligro por nuestro trabajo», añadió el carcaixentí.

Los blanquinegros no renuncian ni al ascenso a la Lliga Comunitat ni a llegar lo más lejos posible en la Nostra Copa que les dé el pasaporte para la Copa del Rey 24-25. La siguiente ronda la jugarán el domingo 7 de enero, de nuevo en el Quatre Camins, contra el CF Vinaròs, cuarto clasificado del grupo 1 de Primera FFCV.

Quienes no tendrán dicha oportunidad son los dos equipos ribereños de la Lliga Comunitat. La SD Sueca perdió 2-1 en Benlloch contra el Nou Jove Castelló. Empezó adelantándose a los tres minutos por medio de Manu Ferriol pero los de la Plana Alta empataron en el 37 y remontaron en el 51. Los castellonenses afrontaron la eliminatoria con todos sus titulares mientras que Roberto Granero dio descanso a los que llevaban muchos minutos acumulados dando entrada a juveniles y jugadores del B. «Es una competición bonita pero es para plantillas muy largas, que no es nuestro caso», explicó el técnico Roberto Granero, que añadió: «Lo importante es que no ha habido secuelas y esperemos poder recuperar algunos lesionados para retomar la liga el 14 de enero».

La UE l’Alcúdia sufrió un doble varapalo en menos de una semana y ha destituido a su entrenador, Pablo Crespo. La UD Aldaia, rival con el que está empatado a puntos en la zona de descenso a 1ª FFCV, le empató en liga el sábado pasado. Cinco días después este lo eliminó con un 3-2 en el polideportivo aldaiero. Alejandro empató en el 37 el primer gol de los de l’Horta y Konan, en el 61, el 2-1. Finalmente, Fran Pescador marcó el 3-2 en el minuto 64. Sueca y l’Alcúdia volverán a la liga en el fin de semana del 13-14 de enero. Los arroceros en Requena y los roscanos recibiendo al líder, Vall d’Uixó.