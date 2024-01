El Family Cash Alzira FS no ha podido ser el primer campeón de la Supercopa Comunitat Valenciana. El club ribereño perdió ante el Peñíscola mucho más que un título. También estaba en juego demostrar que está preparado para llevar a cabo la épica remontada que necesita para permanecer una temporada más en Primera División. Sin embargo, el cuadro castellonense expuso sobre el parqué la fragilidad de los alzireños.

Tras superar ambos equipos el trámite que representaba enfrentarse a conjuntos de categorías inferiores, quizás con más apuros de lo esperado, se citaron en la final. El partido representaba la oportunidad perfecta para que el Alzira FS cogiera impulso ante una segunda vuelta que comenzó muy bien con un histórico triunfo ante el Inter, pero que se antoja extremadamente complicada.

Frente al Peñíscola, el equipo dirigido por Braulio Correal volvió a demostrar que es capaz de lo mejor y de lo peor, sin alcanzar un término medio que le permita resolver los partidos a su favor. Como ya ha hecho con anterioridad esta temporada, compitió bien en tramos concretos, pero fue nuevamente esclavo de sus fallos. Las pérdidas de balón excesivas y la más que evidente falta de gol (en liga suma 33 tantos en 16 partidos) condenaron a los alzireños. El propio Correal lo reconoció tras el partido: «El equipo hizo buena primera parte, pero no podemos tener los dos errores que reconocemos internamente. No podemos permitir, por ejemplo, que una falta a favor se convierta en un ataque en contra». Los jugadores del Family fueron unos Reyes Magos improvisados que regalaron goles y, a la postre, un título al Peñíscola, que, además de ser superior, no desaprovechó las concesiones que le otorgó su rival.

A la espera de fichajes

Durante esta semana, Correal tendrá la difícil tarea de convertir la derrota del domingo en una enseñanza y, lo más complicado todavía, que no afecte al buen desempeño del tramo más reciente de liga. Un simple dato lo dice todo: el Family ha sumado siete de los nueve puntos que lleva a estas alturas en los últimos cinco partidos, fruto de dos victorias (ante el Manzanares y el Inter) y un empate frente al Ribera Navarra. En las once jornadas previas tan solo había logrado dos.

Sin embargo, frente a él estará el Jimbee Cartagena, que acaba de conquistar la Supercopa de España y aspira a desbancar de la segunda posición a sus vecinos de ElPozo Murcia. Los alzireños acudirán al Palacio de los Deportes de Cartagena acompañados por más de 50 aficionados después de que el domingo se completase el autobús que organizaba la peña Alzira Futsal. Se ha abierto el plazo hasta el miércoles para hacer reservas de un segundo bus.

Mientras, el club trabaja en sumar fichajes que aporten un rendimiento inmediato a una plantilla mermada por las bajas de Carlitos y Panés. Se buscan jugadores experimentados que ayuden al equipo en la lucha por conservar la categoría. Uno de los nombres que gana fuerza estos días es el pívot brasileño Tiago Selbach, de 33 años y 1’77 de altura. Jugaba en el reconocido Carlos Barbosa brasileño y también ha pasado por Japón y Tailandia.