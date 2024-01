La UD Carcaixent va lanzada a por su particular doblete. «Sería un sueño poder jugar el año que viene la Lliga Comunitat y ganar la Nostra Copa», comentó su técnico, Xesco Ortiz, tras el contundente 5-0 con el que eliminaron al Vinaròs en la ronda de octavos de final del trofeo autonómico que da derecho a jugar la Copa del Rey a su ganador. Después de dos duras rondas, en las que se deshizo del Olímpic de Xàtiva y el líder del grupo sur de la Lliga Comunitat, el CF Benidorm, le llegó un rival más asequible, de su propia categoría, la 1ª FFCV. Además, los blanquinegros lograron tener el factor campo a favor. Así, a la media hora, Oltra y Alexandre ya habían puesto el 2-0. Alexandre marcó el tercero en el 67 y, solo dos minutos después, Adnán logró el cuarto. Acabando el tiempo reglamentario, Carlos Ramón completó la «manita».

El próximo escollo hacia la Copa del Rey 2024-25 es el CD Onda, que también tendrá que visitar el Quatre Camins. La fecha del partido único es curiosa. La Federación Valenciana la ha fijado en el domingo 17 de marzo, dando la posibilidad a los equipos de adelantar o atrasar la fecha para no coincidir con las fiestas falleras, «pero ha de haber acuerdo del equipo contrario», comentó Xesco. «Lo extraño es que la Federación no deje al equipo local adelantarlo al sábado 16 sin la aceptación del contrario como pasaría en un partido de liga», añadió. «Esperemos que los castellonenses no quieran jugar esta baza para que tengamos menos apoyo del público», concluyó el técnico carcaixentí. El Onda es tercer clasificado del grupo norte de Lliga Comunitat. Si los blanquinegros pasaran la fase, en semifinales se enfrentarían a doble partido al ganador del Aldaia-Manises, 14º y 10º del mismo grupo de los ondenses, de nuevo con ventaja campo.

Vuelta a la liga

A dos meses de ese partido, ahora toca centrarse en la liga, donde el equipo sigue segundo clasificado e invicto con cinco victorias y ocho empates -a los que hay que sumar los cuatro triunfos coperos-. «Algunos de esos empates debieron ser victorias que nos habrían permitido llegar a nuestro objetivo: ser primeros de liga para subir directamente a Lliga Comunitat», explicó Xesco. El domingo recibirá a las 16:30 horas, al Canals en la penúltima jornada de la primera vuelta. El sábado, a las 16:30 h. se enfrentarán Mancomunitat-Algemesí y a las 17:15 h. el SIA tratará de mantener la racha de cinco victorias seguidas contra el líder, Benigànim, en Venècia. El domingo, habrá otro derbi a las 16’30 h. entre Promeses Sueca y Cullera y a las 17 h., el Alberic cerrará la jornada en Cocentaina. El Turís cerrará el grupo 2 el domingo a las 18:30 h. en la cancha del Barrio de la Luz.

En las categorías superiores, el Castellonense intentará lograr una doble victoria. El domingo a las 16 h. recibirá al Torrellano, que está dos puntos por encima. El triunfo sacaría a los de Iñaki Rodríguez del descenso.

En Lliga Comunitat, l’Alcúdia tendrá un difícil compromiso con la visita del líder, el Vall d’Uixó, el sábado a las 18:30 h. El Sueca jugará en Requena el domingo a las 12 del mediodía.