Doble reto el que tiene la UD Alzira en la visita de mañana a las 12 a Santa Eulària des Riu. Los azulgranas tienen la posibilidad de sumar la décima jornada seguida sin perder, con lo que mejoraría la racha conseguida el año pasado, también a las órdenes de Marc García. Además, supondría ganar a un equipo al que no se ha vencido en los seis partidos disputados, la Peña Deportiva, y alejarlo a siete puntos.

Los ibicencos no empezaron bien la temporada, con una sola victoria en seis partidos que le costó el cargo al técnico Axel Vizuete. Posteriormente, no perdieron en las cinco siguientes pero han vuelto a caer hasta la posición previa al play-out con un solo triunfo en seis encuentros. Con Vizuete, el fútbol era más directo. Con el nuevo técnico, Alberto Gallego, tienen más el balón, aunque no tengan la plantilla adecuada. Gallego tendrá la baja de Fortes y varios jugadores tocados. Sus mejores bazas son los delanteros Tovar, con seis goles, que fue el primer delantero al que intentó fichar el Alzira. Salinas, a sus 35 años, está viviendo una segunda juventud y ha marcado cinco tantos. Para revertir la situación, se ha fichado a Víctor Barroso del San Roque de Lepe, un veterano de Tercera, Lolo Garrido y Toni Vicente, como figura más representativa, procedente del Lleida.

En la UD Alzira, Marc Garcia recupera para la causa a Mángel, que vuelve tras la sanción, pero pierde a Joaquín, que cumplió ciclo de amonestaciones. Con las nuevas incorporaciones, Bravo y Sala, Marc no necesitará llamar a ningún jugador del filial ni el juvenil, que tienen dos importantes encuentros hoy, contra Benigànim y en Albacete, respectivamente.