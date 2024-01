Los tres grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Alginet (PSOE, Compromís y Cercle Idea) han solicitado al gobierno municipal (PP-Socialistes d’Alginet) todo el expediente relativo a la señalización horizontal del polígono al considerar irregular que se hayan pagado los trabajos antes incluso de su finalización.

El portavoz del PSPV, Toni Barea, asegura que el contrato se adjudicó el 7 de diciembre y, según su relato, «la factura se pagó el día 12» aunque los trabajos en el polígono sur no comenzaron hasta la semana pasada, ya en enero. «Un mes después de haber cobrado han empezado a pintar, cuando está prohibido que la Administración pague una factura sin que se haya prestado el servicio», señala Barea, que denuncia «falta de transparencia en el ayuntamiento» ya que se ha podido detectar lo que considera una «irregularidad» por las resoluciones de alcaldía.

«Mi único error es decirles que podían presentar la factura, pero los trabajos empezaron a principios de diciembre» Andrés Añón - Concejal de Urbanismo

El concejal de Urbanismo y Seguridad, Andrés Añón, por su parte, niega la mayor. Reconoce un error en el epígrafe del expediente, al hablar del polígono sur cuando se trataba del polígono norte, y asume como un fallo por su parte que, a petición de la empresa, diera su conformidad para que presentaran la factura el día 12 de diciembre.

No obstante, Añón asegura que los trabajos arrancaron a principios del mes: «En el polígono sur no se ha hecho nada porque, evidentemente, no era el objeto del contrato. La oposición recurre a medias verdades, que son al final una gran mentira», incide el concejal de Socialistes d’Alginet, que acusa a la oposición de «estar paralizando el ayuntamiento» con sus repetidas peticiones de informes y expedientes. «Es fallo mío decirles que no había ningún problema en que presentaran la factura. Lo hicieron el día 12, pero no se pagó hasta el 29 o 30, pero no hay nada raro. Se equivoca el que trabaja, pero ellos están acomplejados y no admiten que son oposición», incide Añón.