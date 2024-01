La UD Alzira no pudo mejorar la racha ya lograda la temporada pasada de nueve partidos sin perder al ser derrotado por su gran verdugo en los últimos años, la Peña Deportiva de Santa Eulària. Los ibicencos no han permitido a los alziristas ganarles en siete enfrentamientos tanto en la isla como en la capital ribereña. "Tenía que llegar antes o después. Hemos tenido varias bajas y a las incorporaciones aún les falta ritmo competitivo y así es muy difícil competir", comentó el técnico blaugrana.

Marc Garcia hizo cambios en el once. El primero en la portería, donde Dolz volvía tras tres partidos ausente del once inicial. La baja de Robert Costa fue suplida por Bono mientras que Dylan también fue suplente dejando su puesto a Sergio González y el puesto del sancionado Joaquín para Mángel. El resto, los habituales: Solbes, Nacho Vila, Laurel, Lado, Tòfol y Busquets.

Los de Santa Eulària fueron mejores a lo largo del encuentro, lo que enfadó sobremanera a Marc Garcia: “El partido fue malo. Intentamos solventar los problemas sobre la marcha pero la ausencia de Joaquín y Robert se notó. Además, no estuvimos cómodos con balón y no encontrábamos a los alejados como Busquets y sobre todo sin balón”. Los pitiusos fueron los primeros en acechar la portería contraria cuando, a los 13 minutos, Madrigal y Toni Vicente gozaron de una doble ocasión. De nuevo la tuvo en el 25 Madrigal, cuyo tiro se escapó por poco. No fue hasta el 37 cuando Busquets protagonizó el primer acercamiento alzirista con un remate de cabeza que sacó Edu Frías. Solo un minuto después fue Vicent Dolz el que desbarató el gran remate de Tovar, quien no fallaría a los cinco minutos del segundo acto al rematar un centro desde la derecha de Marc Fuentes. La banda izquierda fue un problema constante. "En el análisis teníamos claro que Marc Fraile ocupa esa zona para romper al espacio, Lado no es rápido y no llegaba a tiempo y tampoco estaba en la zona de Bono para poder salir a por él", señaló Garcia.

Debut de Marcos Bravo

El técnico alzirista decidió sacar a Dylan por Mángel y Palacín por Sergio González para dar más vida al ataque. Sin embargo, a los pocos minutos, Víctor Barroso logró su primer tanto como jugador blanco al recoger una perfecta combinación con Fraile y Tovar. En la primera jugada tras el saque de centro, el Alzira volvió a soñar con lograr por lo menos un punto cuando Busquets se internó y batió a Edu Frías picándole el balón. Toda ilusión se derrumbó cuando diez minutos después Tovar, que fue el primer objetivo del Alzira esta pretemporada, fue derribado dentro del área y Marc Fraile marcó el 3-1 definitivo. Koke aumentó el número de minutos respecto a la semana pasada al salir por Tòfol en el 58 y Víctor Sala debutó en el primer equipo por Solbes en el centro de la defensa. A cuatro para el final, Nacho Vila permitió el debut de Marcos Bravo. "Los cambios no aportaron. Quité a Solbes por precaución al no tener a Robert Costa, con el que espero contar la próxima semana", explicó el técnico azulgrana, que se mostró especialmente molesto por "la falta de actitud de algún jugador que solo esperaba que le llegaran balones y eso no se puede permitir". Aún hubo dos ocasiones en los ocho minutos de añadido sin que se moviese ya el electrónico. El próximo domingo, el Alzira recibirá al Badalona Futur a las 17 h.